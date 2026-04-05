NASA: Εντυπωσιακές φωτογραφίες των αστροναυτών του Artemis II - Κοιτάζουν τη Γη μέσα από τα παράθυρα του Orion

Η NASA έλαβε νέες φωτογραφίες από τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II.

Στα νέα στιγμιότυπα, η Christina Koch κι ο Reid Wiseman, απαθανατίστηκαν να κοιτούν τη Γη μέσα από το παράθυρο του διαστημόπλοιου Orion.

Στην πειργραφή των φωτογραφιών που δημοσίευσε η NASΑ στο Instagram, γράφει: «Οι @astro_christina (Christina Koch) και @astro_reid (Reid Wiseman) αφιερώνουν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν πίσω προς τη Γη από ένα από τα παράθυρα του Orion, καθώς οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Σελήνη. Βρίσκονται βαθιά στο διάστημα, σε αυτή την αποστολή για όλους εμάς εδώ στη Γη» και σημειώνει:



«Κάθε εικόνα βρίσκεται μέσα στο αμυδρά φωτισμένο διαστημικό σκάφος Orion, ένα παράθυρο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας με τη φωτεινή Γη, ενώ τα πρόσωπα της Christina Koch και του Reid Wiseman φωτίζονται καθώς κοιτάζουν πίσω προς τη Γη».

Ο Wiseman σχολίασε σε μια από τις αναρτήσεις «Δεν υπάρχουν λόγια».

Η αποστολή Artemis II της NASA ξεκίνησε το ταξίδι της το βράδυ της Πέμπτης (2/4), όταν η κάψουλα Orion ολοκλήρωσε με επιτυχία έναν κρίσιμο ελιγμό και εγκατέλειψε τη γήινη τροχιά, κατευθυνόμενη προς το φεγγάρι.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής ακολουθούν τα βήματα του ιστορικού προγράμματος «Apollo», που έστειλε για τελευταία φορά ανθρώπους στη Σελήνη τον Δεκέμβριο του 1972.

Η NASA θέλει να έχει την υποστήριξη του αμερικανικού κοινού για την αποστολή. Μεταδίδει ζωντανά το 10ήμερο ταξίδι, ενώ οι τέσσερις αστροναύτες δημοσιεύουν τακτικά βίντεο, περιγράφοντας την πορεία τους με ενθουσιώδη τόνο.

«Είναι η πρώτη φορά που ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχουν φτάσει τόσο μακριά στο διάστημα», σχολιάζει το το BBC.

Το Orion διαθέτει 32 κάμερες και συσκευές – 15 τοποθετημένες στο διαστημικό σκάφος και 17 που χειρίζεται το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τη NASA, οι αστροναύτες χρησιμοποιούν τυπικές κάμερες, όπως η Nikon D5, καθώς και GoPro και smartphone.

