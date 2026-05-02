Ναργκίς Μοχαμντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η νομπελίστρια μετά από επιδείνωση της υγείας της στη φυλακή

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2023, παραμένει νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο στο Ιράν μετά τη μεταφορά της από τη φυλακή, λόγω σοβαρής επιδείνωσης της υγείας της, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος της οικογένειάς της.

Η 54χρονη Ιρανή ακτιβίστρια υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ κρατούνταν, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία της απένειμε το βραβείο.

Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί ανέφερε ότι η μεταφορά της σε νοσοκομείο στη Ζανζάν έγινε κατεπειγόντως, έπειτα από «δραματική επιδείνωση» της κατάστασής της, που περιλάμβανε δύο επεισόδια απώλειας συνείδησης και σοβαρή καρδιακή κρίση.

Όπως επισημαίνεται, οι γιατροί της φυλακής έκριναν ότι η κατάστασή της δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, καθιστώντας τη διακομιδή της αναγκαία.

Σε νεότερη ενημέρωση, το ίδρυμα ανέφερε ότι η κατάσταση της Μοχαμαντί παραμένει ασταθής και ότι της χορηγείται οξυγόνο, ζητώντας τη μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη για περαιτέρω εξετάσεις και εξειδικευμένη θεραπεία.

Η Μοχαμαντί είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε εκ νέου σε ποινή φυλάκισης 7,5 ετών, με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να ζητά τότε την άμεση απελευθέρωσή της. Είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο, αφού κατήγγειλε τον θάνατο του δικηγόρου Χόσροου Αλικόρντι. Οι ιρανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι προχώρησε σε «προκλητικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης τελετής.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η υγεία της επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες, με επεισόδια λιποθυμίας, υψηλή αρτηριακή πίεση, έντονη ναυτία και επαναλαμβανόμενους εμετούς. Μετά την κατάρρευσή της, μεταφέρθηκε αρχικά στη μονάδα της φυλακής για επείγουσα ενδοφλέβια αγωγή.

Η ακτιβίστρια, η οποία έχει υποβληθεί σε τρεις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, αντιμετωπίζει «άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της», σύμφωνα με την οικογένειά της, η οποία ζητά την άμεση άρση των κατηγοριών και την απελευθέρωσή της χωρίς όρους.