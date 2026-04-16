Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια μετά από «ύποπτη καρδιακή προσβολή»

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, μετά από «ύποπτη καρδιακή προσβολή», σύμφωνα με την οικογένειά της.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 σε ένδειξη αναγνώρισης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», κρατείται σε φυλακή στην πόλη Ζαντζάν, στα βορειοδυτικά.

Σύμφωνα με συνήγορό της, της επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης, ενώ της έχει επιβληθεί επίσης, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο αδελφός της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής, Χαμιντρέζα Μοχαμαντί, δήλωσε ότι φοβάται πως η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, αφού υπέστη «ύποπτη καρδιακή προσβολή στη φυλακή» στο βορειοδυτικό Ιράν.

Ναργκίς Μοχαμαντί: «Αφήστε την ελεύθερη»

Και τώρα ο Χαμιντρέζα Μοχαμαντί, που ζει στη Νορβηγία, ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι «τρομερά αδύναμη» μετά την καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου ενώ έχει χάσει πολύ βάρος, κάτι που ανησυχεί την οικογένειά της. Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, συνέχισε, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας.

Όπως είχε περιγράψει ο αδελφός της πριν από δύο εβδομάδες στο BBC, η 53χρονη ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρέθηκε αναίσθητη στο κρεβάτι της από συγκρατούμενές της στις φυλακές Ζαντζάν, απαιτώντας να αφεθεί αμέσως ελεύθερη για ενδελεχή ιατρική εξέταση.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της φυλακής, αλλά οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο παρά το ιστορικό καρδιακών και πνευμονικών προβλημάτων που είχε, είπε. Υποφέρει επίσης, από σοβαρές διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης.

Ο Μοχαμαντί προειδοποίησε επίσης, ότι οι απεργίες και οι εκρήξεις κοντά στη φυλακή από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν «έχουν μόνο προσθέσει περισσότερο στο άγχος της».

«Αυτός ο πόλεμος είχε τρομερές επιπτώσεις στους κρατούμενους στο Ιράν. Εάν η φυλακή πληγεί, εάν οι κρατούμενοι χρειαστούν άμεση ιατρική φροντίδα, δεν θα λάβουν τίποτα και η ζωή τους κινδυνεύει», δήλωσε στο πρόγραμμα Newsday του BBC.

«Είναι πραγματικά δύσκολο για την οικογένειά της... Τα παιδιά της έχουν περάσει πολλά. Τώρα βιώνουν μια πολύ αβέβαιη περίοδο, όταν δεν ξέρουν καν αν στο μέλλον θα υπάρξει ειρήνη ή αν η μητέρα τους θα ζήσει ή θα πεθάνει».

Η Μοχαμαντί έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία της ζωής της στη φυλακή. Το 2021, άρχισε να εκτίει ποινή φυλάκισης 13 ετών με την κατηγορία της διάπραξης «προπαγανδιστικής δραστηριότητας κατά του κράτους» και «συνωμοσίας κατά της κρατικής ασφάλειας», κάτι που αρνήθηκε.

Ναργκίς Μοχαμαντί: Περιορισμένη η επικοινωνία με την οικογένειά της

Τον Δεκέμβριο του 2024, της δόθηκε προσωρινή αποφυλάκιση από τη γνωστή φυλακή Εβίν της Τεχεράνης για ιατρικούς λόγους.

Συνέχισε την εκστρατεία της ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία και συνελήφθη στην πόλη Μασάντ στα βορειοανατολικά τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού έδωσε ομιλία στην τελετή μνήμης ενός συναδέλφου της, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η οικογένειά της δήλωσε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού ξυλοκοπήθηκε στο κεφάλι και τον λαιμό κατά τη σύλληψή της.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, διαμαρτυρίες κατά του ιρανικού κατεστημένου τάραξαν ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 6.508 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και 53.000 άλλοι συνελήφθησαν σε μια άνευ προηγουμένου καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των ταραχών, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists (HRANA).

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Μοχαμαντί καταδικάστηκε από το Επαναστατικό Δικαστήριο στη Μασάντ σε επιπλέον 7,5 χρόνια φυλάκισης, αφού καταδικάστηκε για «συγκέντρωση και συμπαιγνία» και «προπαγανδιστικές δραστηριότητες», δήλωσε ο δικηγόρος της.

Μεταφέρθηκε χωρίς προειδοποίηση την επόμενη- από τότε- εβδομάδα στις φυλακές Ζαντζάν και έκτοτε της επετράπη μόνο περιορισμένη επικοινωνία με την οικογένειά της.

Ο Συνασπισμός Free Narges ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «η γενική υγεία της ήταν εξαιρετικά κακή και φαινόταν χλωμή και αδύναμη με σημαντική απώλεια βάρους όταν την έφερε στο δωμάτιο επισκέψεων μια νοσοκόμα της φυλακής».

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τους συγκρατούμενούς της Μοχαμαντί, οι οποίοι δήλωσαν στις 24 Μαρτίου ότι «βρέθηκε αναίσθητη στο κρεβάτι της με τα μάτια της γυρισμένα προς τα πίσω» και ότι αυτό διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της φυλακής από συγκρατούμενές της, όπου της χορηγήθηκαν φάρμακα για την αποκατάσταση των αισθήσεών της, πρόσθεσε ο συνασπισμός.

«Παρά την ιατρική αυτή επείγουσα ανάγκη και τις εμφανείς ενδείξεις καρδιακής προσβολής, οι αρχές αρνήθηκαν να μεταφέρουν τη Μοχαμαντί σε νοσοκομείο ή να της επιτρέψουν να επισκεφθεί έναν ειδικό».

Η Μοχαμαντί ανέφερε επίσης, ότι υπέφερε από εξουθενωτικούς πονοκεφάλους, ναυτία και προβλήματα στην όραση από τη βίαιη σύλληψή της και ότι οι μώλωπες ήταν ακόμα ορατοί στο σώμα της, σύμφωνα με τον συνασπισμό.

«Σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο, σε καιρό πολέμου, όταν [οι αρχές] δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των κρατουμένων, ιδίως των κρατουμένων που δεν είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία, πρέπει να τους επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη φυλακή μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε ο αδελφός της.

«Όμως όχι μόνο [δεν το έχουν κάνει], αλλά έχουν αρνηθεί σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη, και η δικαιολογία τους είναι ''είμαστε σε καιρό πολέμου''. Έτσι, η απαίτησή μας είναι να αφεθεί αμέσως ελεύθερη για ενδελεχή ιατρική εξέταση. Γνωρίζουμε το ιατρικό της ιστορικό, γνωρίζουμε ότι έχει καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα. Πρέπει να βρίσκεται σε νοσοκομείο».

Με πληροφορίες από BBC