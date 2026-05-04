Ναργκίς Μοχαμαντί: «Χρειάζεται άμεσα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για την καρδιά της», λέει ο αδελφός της

Η βραβευμένη με Νόμπελ, Ιρανή ακτιβίστρια, Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, χρειάζεται επειγόντως εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση μιας απειλητικής για τη ζωή καρδιακής πάθησης, δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters, ο αδελφός της.

Η Μοχαμαντί τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, για τον αγώνα της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Στα τέλη Μαρτίου υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο και την 1η Μαΐου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν ραγδαία, σύμφωνα με την οικογένειά της.

«Υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους, ναυτία και πόνους στο στήθος. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο — η καρδιά της», δήλωσε ο αδελφός της, Χαμιντρέζα Μοχαμαντί, σε συνέντευξη από το σπίτι του στη Νορβηγία.

Όπως είπε, το επαρχιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται δεν μπορεί να της προσφέρει την κατάλληλη φροντίδα.

«Όλοι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι χρειάζεται τουλάχιστον έναν μήνα μακριά από τις συνθήκες της φυλακής για να λάβει σωστή θεραπεία», ανέφερε.

«Χρειάζεται τους δικούς της γιατρούς, εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν τις επεμβάσεις της και γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Τόσο η οικογένεια της Μοχαμαντί όσο και η Επιτροπή Νόμπελ έχουν απευθύνει έκκληση στις ιρανικές αρχές να τη μεταφέρουν στην εξειδικευμένη ιατρική της ομάδα στην Tehran για θεραπεία.

«Αρνήθηκε να λυγίσει από το καθεστώς»

Ο Χαμιντρέζα Μοχαμαντί περιέγραψε την αδελφή του ως μια ακατανίκητη δύναμη, που αρνείται να υποκύψει.

«Αυτό που κάνει τη Ναργκίς τόσο ξεχωριστή είναι ότι έχει καταρρίψει το στερεότυπο του κρατουμένου που, έπειτα από πολλά χρόνια στη φυλακή, έχει συντριβεί και βυθιστεί στη θλίψη», είπε. «Ήταν πάντοτε γεμάτη ενέργεια και αρνήθηκε να λυγίσει από το καθεστώς.»

Αποκάλυψε επίσης ότι μίλησε μαζί της για τελευταία φορά την ημέρα πριν από την πιο πρόσφατη σύλληψή της, τον Δεκέμβριο, ενώ σημείωσε πως ακόμη και η επικοινωνία με την οικογένειά του στο Ιράν είναι δύσκολη, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - μια κατάσταση που, όπως είπε, οι αρχές χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για περαιτέρω καταπίεση.

«Η κατάσταση στο Ιράν δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και γνωρίζουμε ότι οι ζωές πολλών ανθρώπων βρίσκονται σε κίνδυνο. Βλέπουμε εκτελέσεις να πραγματοποιούνται καθημερινά», δήλωσε.

Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος τραβά τη διεθνή προσοχή, πρόσθεσε, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εστιάσει στα δεινά του ιρανικού λαού και στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν.

«Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters