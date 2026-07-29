Νάπολη: Έφοδος σε όσους «κρατούν» θέση στην παραλία με ομπρέλες

Ομπρέλες, ξαπλώστρες και καρέκλες παραλίας κατέσχεσαν οι αρχές σε παραθαλάσσιο προάστιο της Νάπολης, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της πρακτικής να αφήνει κανείς τον εξοπλισμό του από το προηγούμενο βράδυ για να εξασφαλίσει καλή θέση στην παραλία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ξημερώματα στην παραλία Laghetto, στην Τόρε ντελ Γκρέκο, από το λιμενικό και την τοπική αστυνομία. Συνολικά απομακρύνθηκαν 40 αντικείμενα, ανάμεσά τους ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες και μικρά τραπεζάκια.

Οι ιταλικές εφημερίδες έχουν μάλιστα δώσει όνομα σε όσους ακολουθούν αυτή την τακτική, αποκαλώντας τους «furbetti dell’ombrellone», δηλαδή περίπου «πονηρούς της ομπρέλας».

Η παραλία Laghetto είναι ελεύθερης πρόσβασης, σε αντίθεση με πολλές ακτές της Ιταλίας όπου κυριαρχούν ιδιωτικά οργανωμένα τμήματα. Οι αρχές επενέβησαν μετά από επανειλημμένες καταγγελίες ότι εξοπλισμός παρέμενε αφύλακτος στην άμμο ακόμη και για ημέρες, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά χώρο για λογαριασμό των ιδιοκτητών του.

Όπως ανέφερε η λιμενική αρχή, η συγκεκριμένη πρακτική επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, αλλά απαγορεύεται ρητά, καθώς οι παραλίες αποτελούν δημόσιο χώρο και δεν μπορούν να «δεσμεύονται» με αυτόν τον τρόπο.

Όσοι αφήνουν τον εξοπλισμό τους μετά τη δύση του ήλιου κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 500 ευρώ, ενώ για να πάρουν πίσω τα κατασχεμένα αντικείμενα πρέπει να ακολουθήσουν προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία.

Παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι και σε παραλίες της Απουλίας, της Λιγουρίας και της Σαρδηνίας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διασφαλίσουν την πρόσβαση στις ελεύθερες παραλίες.

Με πληροφορίες από Guardian