Ναμίμπια: Πολιτικός με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ θα επανεκλεγεί στις περιφερειακές εκλογές

Ένας τοπικός πολιτικός στη Ναμίμπια με το αμφιλεγόμενο, το λιγότερο, όνομα, Αδόλφος Χίτλερ Uunona αναμένεται να επανεκλεγεί στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου, συνεχίζοντας μια πολιτική πορεία, που έχει προκαλέσει διεθνές, πολιτικό ενδιαφέρον, ήδη από το 2020.

Ο 59χρονος πολιτικός από τη Ναμίμπια, μέλος του κυβερνώντος αριστερού κόμματος SWAPO, είχε κερδίσει την έδρα του στην περιφέρεια Ομπούντζα με 85% των ψήφων πριν από πέντε χρόνια. Το όνομά του είχε γίνει παγκοσμίως γνωστό, οδηγώντας τον τότε να εξηγήσει δημοσίως ότι ο πατέρας του δεν είχε καμία γνώση για τη βαρύτητα και το ιστορικό βάρος του ονόματος «Αδόλφος Χίτλερ».

«Ο πατέρας μου μάλλον δεν καταλάβαινε τι αντιπροσώπευε ο Αδόλφος Χίτλερ», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Bild, για να συνεχίσει: «ως παιδί, το θεωρούσα ένα φυσιολογικό όνομα. Μόνο μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι είχε κάνει. Δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις ιδέες».

Ναμίμπια: Αποφεύγει να χρησιμοποιήσει το όνομα

Παρότι η σύζυγός του τον αποκαλεί «Αδόλφο» στην καθημερινότητά τους, ο ίδιος αποφεύγει να χρησιμοποιεί δημόσια το δεύτερο όνομά του. Παρ’ όλα αυτά ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να το αλλάξει: «Είναι καταγεγραμμένο σε όλα τα επίσημα έγγραφα, είναι πολύ αργά για αλλαγές».

Η Ναμίμπια υπήρξε γερμανική αποικία μέχρι το 1915, με αποτέλεσμα πολλά γερμανικά ονόματα και τοπωνύμια να έχουν παραμείνει στη χώρα. Το όνομα «Αδόλφος» δεν είναι ασυνήθιστο για τα γερμανικά δεδομένα, αν και ο συνδυασμός του με το επώνυμο «Χίτλερ» έχει δημιουργήσει πολλές παρεξηγήσεις και ακραίες συνδέσεις.

Το 2020, ένα αυτοκίνητο με το όνομα «Αδόλφος Χίτλερ» και σβάστικα στο πίσω παράθυρο είχε εντοπιστεί στην περιοχή του. Ο Uunona είχε τότε δηλώσει με έμφαση ότι δεν του ανήκει και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εν λόγω πράξη.

Ο Uunona παραμένει ένα δημοφιλές πολιτικό πρόσωπο στην περιοχή του και όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει ξανά την έδρα του στις τοπικές εκλογές. Οι ψηφοφόροι, όπως φαίνεται, επικεντρώνονται στο έργο του και όχι στο όνομά του, το οποίο συνεχίζει ωστόσο να τραβά διεθνή προσοχή.