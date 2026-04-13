Ναΐμ Κασέμ: Απέρριψε τις διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ - «Μάταιες οι προσπάθειες»

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, παρέθεσε ομιλία στην οποία προειδοποίησε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τους επεκτατικούς του στόχους στο Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κασέμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να υλοποιήσει το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ», πιέζοντας για την ενσωμάτωση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, της Γάζας και τμημάτων γειτονικών χωρών όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία και η Αίγυπτος.

Ο αρχηγός της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης δήλωσε ότι οι μαχητές της αποκρούουν την κατοχή σε μια εποχή που η διπλωματία δεν έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στον Λίβανο και να εισβάλλει στις νότιες πόλεις του με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Μάταιες» οι προσπάθειες για εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Στην ομιλία του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προσπάθειες «μάταιες».

Το Ισραήλ θα ξεκινήσει επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο την επόμενη εβδομάδα, αφού ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχίελ Λάιτερ, πραγματοποίησε τον πρώτο τηλεφωνικό διάλογο με την ομόλογό του από τον Λίβανο, Νάντα Χαμάντε Μοάουαντ, το Σαββατοκύριακο.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να οδηγήσει τον Λίβανο προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς εσωτερική συναίνεση μεταξύ των «συνιστωσών» του, κάτι που δεν έχει συμβεί», δήλωσε ο Κασέμ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, λέγοντας ότι το Ισραήλ προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ του λιβανικού λαού.

«Ας αντιμετωπίσουμε μαζί την επιθετικότητα και τότε θα μπορέσουμε να βρούμε μια συνεννόηση για το μέλλον και για τα πάντα», είπε.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τόνισε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, κατεδαφίζοντας όλα τα κτίρια στα παραμεθόρια χωριά, θα αποτύχει.

«Η επιστροφή [των εκτοπισμένων κατοίκων] και η ανοικοδόμηση είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό της επιθετικότητας, πριν από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε.

«Όλα αυτά θα ανοικοδομηθούν. Όλα αυτά θα αποτελούν έδαφος του Λιβάνου. Το έδαφος του Λιβάνου δεν θα μειωθεί ούτε κατά ένα μέτρο».

Με πληροφορίες από Al Jazeera