«Να παίρνουμε μια ανάσα και να είμαστε ευγνώμονες»: Το συγκινητικό μήνυμα της Σελίν Ντιόν

Με ένα δυνατό και προσωπικό μήνυμα στο Instagram, η Σελίν Ντιόν ευχήθηκε για την Ημέρα των Ευχαριστιών, υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές της τη σημασία της ευγνωμοσύνης και της σύνδεσης με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

«Σήμερα είναι μια υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε “ευχαριστώ”», λέει στο βίντεο που δημοσίευσε. «Υπάρχει κάτι πραγματικά δυνατό στο να συγκεντρωνόμαστε με όσους αγαπάμε — γύρω από ένα τραπέζι, στο τηλέφωνο ή ακόμη και μέσα στην καρδιά μας».

Η θρυλική ερμηνεύτρια, η οποία το 2022 αποκάλυψε ότι πάσχει από το σπάνιο «σύνδρομο της άκαμπτης προσωπικότητας» —μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό— έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Το 2023 ακύρωσε την περιοδεία «Courage World Tour», με πηγή κοντά της να δηλώνει τότε στο CNN ότι «μάλλον δεν θα περιοδεύσει ποτέ ξανά».

Στο μήνυμα της, η Ντιόν σημείωσε ότι νιώθει «βαθιά ευγνωμοσύνη για την οικογένειά της και για τις στιγμές που μοιράζονται», ενώ ευχήθηκε στους θαυμαστές της μια ημέρα γεμάτη «χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη, ακόμη και για τα μικρά πράγματα».

«Happy Thanksgiving από εμένα και την οικογένειά μου σε εσάς και τους δικούς σας», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion», καταγράφοντας τον σκληρό αγώνα της τραγουδίστριας με τη σπάνια αυτή πάθηση.