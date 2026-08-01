«Να είστε έτοιμοι να φύγετε»: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή για νέα κλιμάκωση

Οι αμερικανικές πρεσβείες σε αρκετές πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής προειδοποίησαν τους πολίτες των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο «απρόβλεπτης κλιμάκωσης» της σύγκρουσης και τους κάλεσαν να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν από τις αμερικανικές αποστολές στο Αμμάν, την Ιερουσαλήμ και τη Βαγδάτη.

«Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης ή να είναι έτοιμοι να φύγουν σε περίπτωση κλιμάκωσης», αναφέρεται σε μία από τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Οι πρεσβείες συνέστησαν στους πολίτες να ελέγχουν τα δρομολόγια των πτήσεων, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να προετοιμάζονται για πιθανές ακυρώσεις, προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Ιορδανία, οι Αμερικανοί πολίτες κλήθηκαν να μην πλησιάζουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες έχουν δεχθεί το τελευταίο διάστημα ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Στο Ισραήλ, η πρεσβεία τούς συνέστησε να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς «απρόβλεπτο», υποστηρίζοντας ότι έχει επεκτείνει τις επιθέσεις του και σε περιοχές που δεν είχαν στοχοποιηθεί προηγουμένως, όπως η Αίγυπτος.

Την Τετάρτη, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλοίο μεταφοράς αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο σε αιγυπτιακό λιμάνι, προκαλώντας πυρκαγιά. Οι αιγυπτιακές αρχές ερευνούν το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποδώσει την επίθεση σε συγκεκριμένη πλευρά.

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι κλιμακώνει την ένταση και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα λειτουργεί ως «αμυντική ασπίδα» των ΗΠΑ κινδυνεύει να εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο.

Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα, έπειτα από παύση αρκετών ημερών. Δεν αναφέρθηκαν, πάντως, νέα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με drones σε διάφορα σημεία της περιοχής.