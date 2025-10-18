Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος έναν χρόνο μετά τον διορισμό του

Ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Άλβιν Χόλσεϊ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του επικεφαλής της Διοίκησης Νότου των ΗΠΑ (SOUTHCOM), μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των φερόμενων διακινητών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Ο Χόλσεϊ υπηρέτησε 37 χρόνια στον στρατό και η συνταξιοδότησή του θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου. Μέσω ανάρτησης στο X, επαίνεσε την ομάδα του SOUTHCOM για τις συνεισφορές της στην άμυνα των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν την χώρα και να προάγουν την ελευθερία παγκοσμίως.

Η αποχώρησή του συμβαίνει εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών για τη νομική βάση των πρόσφατων στρατιωτικών επιθέσεων από το Πεντάγωνο. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία.

Στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική βαριά στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πολεμικών πλοίων, ενός υποβρυχίου επίθεσης, F-35B στο Πουέρτο Ρίκο, κατασκοπευτικών αεροσκαφών P-8 Poseidon και MQ-9 Reaper drones. Παράλληλα, ελίτ δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, όπως οι Night Stalkers, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές πτήσεις σε απόσταση μικρότερη των 90 μιλίων από τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας αποστολές των Green Berets, Navy SEALs και Delta Force.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν και την αποστολή B-52 με βαριά οπλικά φορτία, ενώ οι στρατιωτικοί νομικοί συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες για τις νομικές συνέπειες των επιθέσεων. Το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει πίεση από βουλευτές και των δύο κομμάτων για περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, αλλά εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις και τη νομική προστασία του προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal