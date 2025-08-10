Μυστήριο με έφηβο που αγνοείται στη Φλόριντα – Είχε στείλει μήνυμα «βοήθεια»

Ένας 18χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα αγνοείται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, αφότου ταξίδεψε για διακοπές στη Φλόριντα και επιχείρησε να επανασυνδεθεί με συγγενείς, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάρλοτ.

Ο Τζιοβάνι Πελετιέ, που περιγράφεται από την οικογένειά του ως «έξυπνος, ευγενικός και γεμάτος ζωή», εξαφανίστηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής «υπό εξαιρετικά ανησυχητικές και ύποπτες συνθήκες», όπως αναφέρεται σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την αναζήτησή του.

Ο νεαρός βρισκόταν στο Ένγκλγουντ της Φλόριντα με τη μητέρα του και τον αρραβωνιαστικό της και είχε κανονίσει να συναντήσει τρία ξαδέρφια του από την πλευρά του βιολογικού του πατέρα. Ο ίδιος ο πατέρας του είναι φυλακισμένος, ωστόσο ο 18χρονος ήθελε να γνωρίσει μέλη της οικογένειας που δεν είχε δει ποτέ.

Φωτογραφίες: Οικογένεια Πελετιέ

Σύμφωνα με τη θεία του, Ντεζιρέ Πελετιέ, τα ξαδέρφια του τον παρέλαβαν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, προκειμένου να τον μεταφέρουν στο σπίτι τους στο Mims, σε απόσταση περίπου τριών ωρών. Η μητέρα του σχεδίαζε να τον παραλάβει την επόμενη μέρα.

Μέσα σε μόλις 25 λεπτά από την αναχώρησή του, ο Τζιοβάνι έστειλε μήνυμα στη μητέρα του γράφοντας «Βοηθήστε με». Ήταν η τελευταία φορά που είχε επικοινωνία μαζί της. Ο νεαρός έστειλε επίσης παρόμοια μηνύματα στον παππού του και σε άλλη θεία του.

«Κάπου στη διαδρομή, κάτι συνέβη», ανέφερε η θεία του.

Την επόμενη μέρα, η μητέρα του είδε τα μηνύματα και τις αναπάντητες κλήσεις, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του. Ενημέρωσε αμέσως τις αρχές και μίλησε ξανά με τα ξαδέρφια, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι κάπνιζαν μαριχουάνα και πως ο Τζιοβάνι άρχισε να πανικοβάλλεται, κρατώντας ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ίδιους, κατέβηκε από το όχημα ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο I-75, κοντά στην SR-70.

Η οικογένεια δεν αποδέχεται αυτό το σενάριο, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά που περιγράφεται «δεν είναι του Gio» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «κάτι δεν λέγεται σωστά».

Το σακίδιο και το τηλέφωνο του 18χρονου βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στην περιοχή Bradenton από οδηγό φορτηγού, την ίδια μέρα της εξαφάνισής του.

Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί πολλές πληροφορίες, αλλά καμία δεν έχει αποδειχθεί αξιόπιστη. Από την πλευρά της, η οικογένεια προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στον εντοπισμό του.

«Τον αγαπάμε, τον θέλουμε σπίτι και θέλουμε απλώς να είναι καλά», είπε η θεία του, συγκρατώντας τα δάκρυά της. «Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά. Δεν τα πάμε καλά αυτή τη στιγμή. Θέλουμε μόνο να επιστρέψει».

Οι αρχές της κομητείας Σάρλοτ ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα.

Με πληροφορίες από ABC News