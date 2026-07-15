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Μυστήριο με 20 τόνους Έμενταλ που χάθηκαν ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20 ΤΟΝΟΙ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΒΑΥΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Η αστυνομία της Γερμανίας προσπαθεί να λύσει το μυστήριο για το πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυριού Έμενταλ, στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Μία εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μία άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ, προκειμένου να παραλάβει το τυρί, όπως αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας. Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


 

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