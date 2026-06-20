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«Mr Bean υπό την επήρεια κρακ» φέρεται να αποκαλούσε τον Ζελένσκι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Οι φερόμενες δηλώσεις έγιναν πριν από τη θυελλώδη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η οποία κατέληξε σε δημόσια αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες

The LiFO team
The LiFO team
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Η επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Φεβρουαρίου 2025 / Φωτ.: EPA, αρχείου
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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να χαρακτήριζε κατ’ ιδίαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «μικρό μπάσταρδο», «παιδί με ειδικές ανάγκες» και «Mr Bean υπό την επήρεια κρακ», σύμφωνα με νέο βιβλίο για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. 

Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στο «Regime Change», βιβλίο των δημοσιογράφων των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, το οποίο κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες και περιγράφει παρασκηνιακές στιγμές από τη λειτουργία της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο Μπέσεντ είχε συμβουλεύσει τον Τραμπ να μην δεχθεί καν τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο πριν υπογραφεί η συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά που προωθούσε η Ουάσινγκτον.

«Έχω ασχοληθεί με αυτόν τον μικρό μπάσταρδο», φέρεται να έλεγε σε συνεργάτες του ο Αμερικανός υπουργός. Κατά το βιβλίο, περιέγραφε επίσης τον Ζελένσκι ως «το παιδί με ειδικές ανάγκες των Ευρωπαίων» και υποστήριζε ότι «συμπεριφέρεται σαν τον Mr Bean υπό την επήρεια κρακ».

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις αποκαλύψεις.

Οι αναφορές αφορούν την περίοδο πριν από τη θυελλώδη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Φεβρουαρίου 2025, η οποία κατέληξε σε δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με το βιβλίο, αρκετοί συνεργάτες του Τραμπ ανησυχούσαν ήδη πριν από τη συνάντηση ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε διπλωματικό επεισόδιο.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς επιχείρησε, χωρίς επιτυχία, να μεταφέρει στην ουκρανική πλευρά ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να εμφανιστεί στο Οβάλ Γραφείο φορώντας κοστούμι. Παράλληλα, ο Μπέσεντ φέρεται να πίεζε για την άμεση υπογραφή της συμφωνίας σχετικά με την εκμετάλλευση ουκρανικών ορυκτών πόρων.

Η συνάντηση της 28ης Φεβρουαρίου κατέληξε τελικά σε ανοιχτή σύγκρουση. Όπως περιγράφεται στο βιβλίο, ο Ζελένσκι επέμενε να ζητά συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε την ενόχληση του Τζέι Ντι Βανς και άλλων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μετά το επεισόδιο, ο Μπέσεντ δήλωσε στο Bloomberg ότι ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε «ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά αυτογκόλ», εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση που επέδειξε απέναντι στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης μια τεταμένη συνάντηση που είχε προηγηθεί στο Κίεβο, όταν ο Αμερικανός υπουργός επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα για να προωθήσει τη συμφωνία για τα ορυκτά. Κατά τους συγγραφείς, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν έντονες κουβέντες επί περίπου 45 λεπτά, με τον Μπέσεντ να χάνει τελικά την ψυχραιμία του και να ρωτά τον Ζελένσκι: «Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις;».

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία βρέθηκαν επανειλημμένα σε αδιέξοδο, καθώς υπήρχαν διαφωνίες ακόμη και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης για το περιεχόμενό της.

Σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα περιστατικά που περιγράφει το βιβλίο, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την Ούσα Βανς, σύζυγο του αντιπροέδρου και απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Γέιλ, να εξετάσει τις τροποποιήσεις που είχε προτείνει η ουκρανική πλευρά στο κείμενο της συμφωνίας. Κατά τους συγγραφείς, εκείνη χαρακτήρισε το έγγραφο «απαίσιο» και προχώρησε σε εκτεταμένες διορθώσεις.

Το «Regime Change» περιλαμβάνει και μία ακόμη αποκάλυψη που ενδέχεται να προκαλέσει αμηχανία στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μπέσεντ φέρεται να παρομοίαζε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Τζορτζ Σόρος, μια προσωπικότητα που συχνά βρίσκεται στο στόχαστρο συντηρητικών κύκλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι το ίδιο είδος ανθρώπου», φέρεται να έλεγε σε συνεργάτες του ο Αμερικανός υπουργός, συγκρίνοντας τον σημερινό πρόεδρο με τον πρώην εργοδότη του.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Μπέσεντ ούτε το υπουργείο Οικονομικών έχουν απαντήσει δημοσίως στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

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