Μπρουκ Σιλντς: Ο Αντρέ Αγκάσι έσπασε τα τρόπαιά του όταν έγλειψα το χέρι του Ματ Λε Μπλανκ

Η Μπρουκ Σιλντς έκανε ένα cameo, που άλλαξε την καριέρα της, σε ένα επεισόδιο των Friends το 1996 - αλλά οδήγησε τον τότε σύζυγό της, Αντρέ Αγκάσι, σε μια βίαιη κρίση οργής.

Στο επεισόδιο «The One After the Super Bowl» της κωμικής σειράς του NBC, η Μπρουκ Σιλντς υποδύθηκε την Έρικα, μια φανατική θαυμάστρια του Τζόι Τριμπιάνι (Ματ Λε Μπλανκ) και σε μια σκηνή κλήθηκε να γλείψει τα δάχτυλα του χεριού του.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Αντρέ Αγκάσι, πρωταθλητής του τένις και χρυσός ολυμπιονίκης, δεν το βρήκε καθόλου αστείο.

Συγκεκριμένα, μετά την επίμαχη σκηνή με τον Ματ Λε Μπλανκ και την Μπρουκ Σιλντς, έφυγε εξαγριωμένος από το στούντιο, καθώς την παρακολουθούσε από το κοινό.

Σύμφωνα με το σενάριο, η Μπρουκ Σιλντς έπρεπε να γλείψει τα δάχτυλα του Ματ Λε Μπλανκ «επειδή είναι τα χέρια ενός χειρουργού- ιδιοφυΐα... και εγώ υποτίθεται πως ήθελα να τα καταβροχθίσω, και επίσης ήμουν τρελή», δήλωσε σε συνέντευξη στο New Yorker.

«[Ο Αγκάσι] είπε, "Όλοι με κοροϊδεύουν. Με γελοιοποίησες με αυτή τη συμπεριφορά"», αφηγήθηκε η 57χρονη ηθοποιός. «Εγώ του είπα, "Είναι κωμωδία! Τι έχεις πάθει;"».

Brooke Shields και Andre Agassi στις Χρυσές Σφαίρες το 1997. Φωτ.: Steve Granitz Archive 1/WireImag

Αργότερα έμαθε ότι ο Αντρέ Αγκάσι έκανε χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης εκείνη την εποχή.

«Οπότε αυτή η παράλογη συμπεριφορά είμαι σίγουρη ότι είχε κάποια σχέση με αυτό», είπε. Ωστόσο, μόλις το ζευγάρι έφτασε στο σπίτι, ο Αγκάσι «έσπασε όλα τα τρόπαιά του».

Η Μπρουκ Σιλντς αποκάλυψε επίσης πως θεωρούσε τον Ματ Λε Μπλανκ «χαριτωμένο» την εποχή του γυρίσματος: «Μου έλεγε, "έχω πλύνει τα χέρια μου και είναι καθαρά", κι εγώ του έλεγα πράγματα όπως, "έχω φάει μέντα!"».

Ο κωμικός της ρόλος στα «Φιλαράκια» ήταν τόσο επιτυχημένος που την οδήγησε στο να αποκτήσει δική της κωμική σειρά στο NBC, το «Suddenly Susan», η οποία παιζόταν από το 1996 έως το 2000.

Με τον Αντρέ Αγκάσι έμειναν παντρεμένοι από το 1997 μέχρι το 1999. Το 2001, η Μπρουκ Σιλντς παντρεύτηκε τον τωρινό σύζυγό της, Κρις Χέντσι.

Πρόσφατα η Μπρουκ Σιλντς, μίλησε με ειλικρίνεια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα 20 από ένα στέλεχος του Χόλιγουντ, στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Pretty Baby», που κάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου στο Hulu.