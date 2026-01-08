Μπριζίτ Μπαρντό: Η συγκινητική κίνηση του γιου της στην κηδεία της

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική σταρ του κινηματογράφου, κηδεύτηκε την Τετάρτη στο Σεν Τροπέ.

Λίγη ώρα πριν την κηδεία της 91χρονης Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε γνωστό από τον σύζυγό της πως είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πριν τελικά χάσει τη μάχη με την ασθένεια.

Η εξόδιος ακολουθία της πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και μεταδόθηκε σε μεγάλες οθόνες στην πόλη.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και ο γιος της Νικολά-Ζακ Σαριέ, με τον οποίο η σχέση τους ήταν πάντα περίπλοκή.

Αναλυτικότερα, η σχέση τους ήταν πάντα αποστασιοποιημένη, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις ή αναφορές τους ήταν πολύ περιορισμένες.

Οι δημόσιες εμφανίσεις ή αναφορές τους ήταν σπάνιες, και η ίδια είχε παραδεχθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελούσε προτεραιότητα στη ζωή της. Παρόλα αυτά, η σχέση τους δεν χαρακτηριζόταν από δημόσιες αντιπαραθέσεις ή ψυχρά αισθήματα καθώς υπήρχε, έστω διακριτικά, ένας αμοιβαίος σεβασμός.

Παρά την απόσταση και τη σπάνια επικοινωνία, αυτός ο σεβασμός φάνηκε ξεκάθαρα στην κηδεία της.

Ο γιος της παρευρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, τις κόρες του και τα τρία του εγγόνια, αποτίοντας φόρο τιμής στη μητέρα του.

Μάλιστα πριν ξεκινήσει η τελετή, τοποθέτησε μπροστά στην Αγία Τράπεζα ένα μπουκέτο από μιμόζες και λίλιουμ, με μια λευκή κορδέλα που έγραφε: «Στη μαμά». Ένα τελευταίο, διακριτικό ίσως, σημάδι συμφιλίωσης και σεβασμού, ύστερα από δεκαετίες αποστάσεων και σιωπής.