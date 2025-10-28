Μπριζίτ Μακρόν: «Οι ψευδείς ισχυρισμοί βλάπτουν την ποιότητα ζωής της» κατέθεσε η κόρη της

Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφαίν Οζιέρ, κατέθεσε σήμερα στη δίκη για τον σεξιστικό εκφοβισμό εναντίον της μητέρας της.

Η Τιφαίν Οζιέρ, έδωσε το παρών στο δικαστήριο στο Παρίσι, υποστηρίζοντας ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί στο διαδίκτυο ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, έχουν βλάψει την ποιότητα ζωής της μητέρας της, αφήνοντάς τη να ανησυχεί καθημερινά για τα ρούχα που φορά και τον τρόπο που στέκεται.

Η 41χρονη κλήθηκε ως μάρτυρας στη δίκη 10 ατόμων που κατηγορούνται για τη διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, δημιουργώντας ή επαναδημοσιεύοντας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδείς ισχυρισμούς ότι ήταν άνδρας.

Η Τιφαίν Οζιέρ ανέφερε ότι φωτογραφίες της μητέρας της, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών καλοκαιρινών στιγμιότυπων, είχαν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο με αρνητικά σχόλια. «Το αποτέλεσμα είναι τώρα ότι η μητέρα μου πρέπει συστηματικά να προσέχει τι φοράει, πώς στέκεται, ότι και αν κάνει στην καθημερινότητά της, γιατί ξέρει ότι η εικόνα της μπορεί να παραποιηθεί για να τροφοδοτήσει αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες δικάζονται στο Παρίσι για τη διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Μερικοί από τους κατηγορουμένους είχαν μικρή παρουσία στα social media, ενώ άλλοι ήταν πιο γνωστοί. Όλοι κατηγορούνται για κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό περιλάμβανε τη σύνδεση της διαφοράς ηλικίας με τον σύζυγό της, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με την «παιδοφιλία». Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύουν με ποινή έως δύο ετών φυλάκισης.



Η 41χρονη, που είναι ένα από τα τρία παιδιά από τον πρώτο γάμο της Μπριζίτ Μακρόν, είπε ότι η μητέρα της είχε πληγεί από αναρτήσεις στα social media που προκάλεσαν «υποβάθμιση της υγείας της» και «υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της».

«Δεν περνά μέρα ή εβδομάδα χωρίς κάποιος να μην της μιλήσει γι’ αυτό. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για εκείνη είναι οι συνέπειες στην οικογένειά της. Τα εγγόνια της ακούν τι λέγεται: ‘Η γιαγιά σου λέει ψέματα’ ή ‘Η γιαγιά σου είναι ο παππούς σου.’ Αυτό την επηρεάζει πολύ. Δεν ξέρει πώς να το σταματήσει. Δεν είναι εκλεγμένη, δε ζήτησε τίποτα, και υπόκειται μόνιμα σε αυτές τις επιθέσεις. Εγώ ως κόρη, γυναίκα και μητέρα, δε θα ευχόμουν τη ζωή της σε κανέναν», συνέχισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η μητέρα της έχει πλέον «συνεχή συμπεριφορά επιφυλακής, καθώς η παραμικρή εικόνα της μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της για να τροφοδοτήσει μίσος. «Έτσι δεν μπορεί να έχει ηρεμία στις καθημερινές της δραστηριότητες. Είναι αδύνατο να ζήσει μια φυσιολογική ζωή χωρίς να αναφερθεί αυτό το ζήτημα, τις επιθέσεις που υφίσταται. Η ταυτότητά της αμφισβητείται συστηματικά, οι άνθρωποι της μιλούν συνεχώς γι’ αυτό», συμπλήρωσε.

Η δίκη στο Παρίσι είναι η πιο πρόσφατη φάση μιας νομικής διαμάχης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά του ψευδούς ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι ένας άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρογκνέ.

Οι Μακρόν έχουν επίσης καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ για συκοφαντία κατά της συντηρητικής podcaster Κάντες Οουενς, η οποία διεύρυνε και επανέλαβε τον ισχυρισμό.

Με πληροφορίες από Guardian