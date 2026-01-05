Μπριζίτ Μακρόν: Ένοχα δέκα άτομα για σεξιστικό εκφοβισμό εναντίον της

Δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε σήμερα 10 άτομα ένοχα, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 65 ετών, είχαν διαδώσει ψευδείς φήμες για το φύλο και τη σεξουαλικότητά της Μπριζίτ Μακρόν, ισχυριζόμενοι μεταξύ άλλων ότι φέρεται να γεννήθηκε άνδρας και συνδέοντας τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν με παιδεραστία.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από εκπαιδευτικά σεμινάρια για διαδικτυακό εκφοβισμό έως ανασταλτικές ποινές φυλάκισης 8 μηνών. Το δικαστήριο χαρακτήρισε τα σχόλια «ιδιαίτερα ταπεινωτικά, προσβλητικά και κακόβουλα».

Η Μπριζίτ Μακρόν δεν παραβρέθηκε στη δίκη, αλλά σε συνέντευξη στην TF1 τόνισε ότι κινήθηκε νομικά για να «δώσει ένα παράδειγμα» στον αγώνα κατά της παρενόχλησης. Η κόρη της, Τιφέν Οζιέρ, κατέθεσε ότι οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των εγγονιών της.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, η Ντελφίν Ζεγκούς, γνωστή ως Αμαντίν Ρουά, καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση για τη σημαντική συμμετοχή της στη διάδοση των φημών μέσω ενός τετράωρου βίντεο στο YouTube.

Ο Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός ως Ζοέ Σαγκάν, καταδικάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν εκπαιδευτικό, έναν αξιωματούχο και έναν ειδικό πληροφορικής, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τα σχόλιά τους ήταν «για χιούμορ ή σάτιρα».

Η υπόθεση σχετίζεται με χρόνια θεωρίες συνωμοσίας που ψευδώς υποστήριζαν ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε με άλλο όνομα.

Η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν είναι παντρεμένοι από το 2007 και γνωρίστηκαν στο λύκειο, όπου εκείνος ήταν μαθητής και εκείνη καθηγήτρια. Η Μπριζίτ, 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της, ονομαζόταν τότε Μπριζίτ Οζιέρ και ήταν παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών.

Με πληροφορίες από AP