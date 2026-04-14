Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οι γιοι της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να μπει σε κέντρο απεξάρτησης

Τα παιδιά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, φέρονται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών τον περασμένο μήνα σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, και φοβόταν πιθανή φυλάκιση.

Όπως αναφέρεται, χρειάστηκαν εβδομάδες μέχρι να αποδεχθεί ότι η εισαγωγή σε κέντρο θεραπείας ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνη.

Παράλληλα, το περιβάλλον της φέρεται να την προέτρεπε συστηματικά να ζητήσει βοήθεια, με τους κοντινούς της ανθρώπους να εκφράζουν συνεχώς ανησυχίες για την κατάστασή της μετά τη σύλληψη.





Ο ρόλος των παιδιών της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στάση των δύο γιων της, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της.

Όπως αναφέρει πηγή που μίλησε στο PEOPLE, της μίλησαν ανοιχτά και της ξεκαθάρισαν ότι το βασικό τους μέλημα είναι η υγεία της, κάτι που τελικά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να ζητήσει βοήθεια.

Η εισαγωγή της σε κέντρο θεραπείας ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της, ενώ εκπρόσωποί της είχαν δηλώσει ότι το περιστατικό ήταν σοβαρό και ότι η ίδια πρέπει να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα συμμόρφωσης και αποκατάστασης.

Παράλληλα, το περιβάλλον της εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για την τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα για ζητήματα ψυχικής υγείας και προσωπικών δυσκολιών.

Με πληροφορίες από PEOPLE