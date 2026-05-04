Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα αποφύγει τη φυλάκιση, αφού συμφώνησε να δηλώσει ένοχη, μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Ο δικηγόρος της 44χρονης τραγουδίστριας εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο και δήλωσε εκ μέρους της ενοχή για επικίνδυνη οδήγηση που σχετίζεται με χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Η Σπίαρς δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη στις 4 Μαρτίου σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Καλιφόρνια, αφού οδηγούσε το αυτοκίνητό της «επικίνδυνα, με υψηλή ταχύτητα και ασταθή τρόπο».

Όπως μεταδόθηκε, στη συνέχεια εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο απεξάρτησης και αποκατάστασης. Οι εκπρόσωποί της χαρακτήρισαν το περιστατικό «εντελώς αδικαιολόγητο».

«Με τη σημερινή της δήλωση ενοχής, η Μπρίτνεϊ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμπεριφορά της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της, Μάικλ Γκόλντστιν.

«Έχει κάνει σημαντικά βήματα προς μια θετική αλλαγή, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην απόφαση της Εισαγγελίας της κομητείας Βεντούρα να μειώσει την κατηγορία και να αποσύρει την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια», πρόσθεσε.

Εκ μέρους της, ο δικηγόρος συμφώνησε να δηλώσει ενοχή για αυτό που στις ΗΠΑ αποκαλείται «wet reckless», δηλαδή ελαφρύτερη κατηγορία επικίνδυνης οδήγησης που σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών.

Η Σπίαρς θα τεθεί υπό επιτήρηση για 12 μήνες, θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για οδήγηση υπό την επήρεια (DUI) και να καταβάλει πρόστιμα και δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας, αυτή είναι η συνήθης αντιμετώπιση για κατηγορούμενους χωρίς προηγούμενο ιστορικό DUI, χωρίς τροχαίο ατύχημα ή τραυματισμό και με χαμηλό επίπεδο αλκοόλ στο αίμα.

Με πληροφορίες από BBC