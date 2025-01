Μπραντ Πιτ: «Ερωτεύτηκα τον άνδρα που μου μιλούσε» περιγράφει η 53χρονη που εξαπατήθηκε

Η ιστορία εξαπάτησης της 53χρονης Αν από τη Γαλλία, από απατεώνες που προσποιούνταν τον Μπραντ Πιτ, αναπαρήχθη στα διεθνή μέσα όσο λίγα θέματα, τις τελευταίες ώρες.

Η εξαπάτησή της έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις, που μέχρι και ο Μπραντ Πιτ τοποθετήθηκε, μέσω εκπροσώπου.

Αφού μιλούσε για αρκετό διάστημα, περίπου ενάμιση χρόνου, δήθεν με τον ηθοποιό, η γυναίκα πείστηκε ότι πρόκειται για τον Χολιγουντιανό σταρ και όχι μόνο. Οι άνθρωποι που της έστελναν μηνύματα, έπεισαν την Αν, όχι μόνο ότι μιλάει με τον Μπραντ Πιτ, αλλά και πως ο ίδιος ακολουθεί θεραπείες για καρκίνο, στέλνοντάς της φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο. Τα επεξεργασμένα στιγμιότυπα με το πρόσωπο του ηθοποιού στο κρεβάτι νοσοκομείου, δημοσιεύτηκαν στα media.

«Είναι τρομερό το γεγονός ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τον ισχυρό δεσμό των θαυμαστών με τις διασημότητες, αλλά αυτό είναι μια σημαντική υπενθύμιση να μην ανταποκρινόμαστε σε ανεπιθύμητες διαδικτυακές επαφές, ειδικά από ηθοποιούς που δεν έχουν παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είναι η επίσημη τοποθέτηση του Μπραντ Πιτ, μέσω εκπροσώπου του.

Η 53χρονη σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, όπως είναι το επάγγελμα της Αν, περιέγραψε την εμπειρία της σε συνέντευξή της στο Seven to Eight του γαλλικού καναλιού TF1. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν από τη «μητέρα του Πιτ», πρόσωπο που της έστελνε μηνύματα και ισχυριζόταν ότι ήταν η μητέρα του Πιτ.

AI-generated image / Τα στιγμιότυπα που εστάλησαν στην 53χρονη Αν

«Μου είπε ότι ο γιος της χρειαζόταν κάποιον σαν εμένα» είπε η Anne. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας λογαριασμός που ισχυριζόταν ότι ήταν ο ίδιος ο Πιτ επικοινώνησε μαζί της. «Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι γελοίο» δήλωσε η Αν στο TF1 (σύμφωνα με το France 24). «Αλλά δεν είμαι εξοικειωμένη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν κατάλαβα πραγματικά τι μου συνέβαινε» πρόσθεσε.

Οι απατεώνες είπαν στην Αν ότι ο Πιτ χρειαζόταν χρήματα για να καλύψει τη θεραπεία, την οποία δεν μπορούσε να πληρώσει ο ίδιος λόγω της διαδικασίας διαζυγίου του, η οποία δέσμευσε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Για να την πείσουν, πως πίσω από τον λογαριασμό βρισκόταν ο πραγματικός Πιτ, οι απατεώνες έστειλαν παραποιημένες και δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη εικόνες του ηθοποιού σε κρεβάτι νοσοκομείου για να επαληθεύσουν την ταυτότητά του.

Πεπεισμένη πια, ότι αυτή και ο Πιτ είχαν ρομαντική σχέση, η Αν έστειλε τελικά στους απατεώνες τα 850.000 δολάρια που της ζητούσαν και συνάμα, χώρισε τον σύζυγό της για να μπορέσει να συνεχίσει τη «σχέση» με τον Πιτ.

«Ήμουν ερωτευμένη με τον άνδρα με τον οποίο συνομιλούσα, ήξερε πώς να μιλάει σε μια γυναίκα» εξηγεί στο Seven to Eight, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η Αν συνειδητοποίησε ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης, όταν είδε σε μεγάλα μέσα, φωτογραφίες του Πιτ με την σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Τότε ήταν που αποφάσισε ν α καταθέσει μήνυση στην αστυνομία για την απάτη. «Αναρωτιέμαι γιατί επέλεξαν εμένα. Ποτέ δεν έκανα κακό σε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την κόλαση» ξέσπασε η γυναίκα.

Το πρόσωπο του Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί σε πολλές όμοιου τύπου απάτες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, μόνο τον Σεπτέμβριο συνελήφθησαν πέντε άτομα, που εξαπάτησαν δύο γυναίκες για 350.000 δολάρια, παριστάνοντας τον Πιτ.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο στις αρχές, αν τα περιστατικά στην Ισπανία συνδέονται με την υπόθεση της Αν.

Με πληροφορίες από NBC News