Μπράιαν Τζόνσον: Υποστηρίζει ότι δημιούργησε έναν «νεογέννητο κλώνο» του

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας και biohacker Μπράιαν Τζόνσον ισχυρίζεται ότι δημιούργησε έναν «νεογέννητο κλώνο» του στο εργαστήριο, με στόχο να δοκιμάζει πειραματικές θεραπείες, να αναπτύσσει κύτταρα και, στο μέλλον, ακόμη και όργανα για μεταμόσχευση.

Ο χαρακτηρισμός «κλώνος», πάντωκς, δεν περιγράφει έναν άνθρωπο ή ένα πλήρες βιολογικό αντίγραφό του. Ο Τζόνσον αναφέρεται σε επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, γνωστά ως iPSC, τα οποία προκύπτουν όταν ώριμα κύτταρα επαναπρογραμματίζονται ώστε να αποκτήσουν ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

«Μόλις κλωνοποίησα τον εαυτό μου ως νεογέννητο», έγραψε ο 48χρονος επιχειρηματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, παρουσιάζοντας το εγχείρημα ως πιθανό βήμα προς την επιβράδυνση ή ακόμη και την αντιστροφή της γήρανσης.

«Αυτός ο μικρός Μπράιαν ζει προς το παρόν σε ένα τρυβλίο Πέτρι», πρόσθεσε. «Για κάποιους μπορεί να ακούγεται τρομακτικό ή δυστοπικό. Άλλοι θα το δουν ως το αναπόφευκτο μέλλον της υγείας».

I just cloned myself...as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Τι είναι τα κύτταρα iPSC

Η τεχνολογία των επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων βασίζεται στη λήψη ώριμων κυττάρων, για παράδειγμα από αίμα ή δέρμα, και στον εργαστηριακό επαναπρογραμματισμό τους.

Τα κύτταρα αυτά μπορούν στη συνέχεια να διαφοροποιηθούν σε διάφορους τύπους ιστών, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμα στη μελέτη ασθενειών, στη δοκιμή φαρμάκων και στην έρευνα της αναγεννητικής ιατρικής.

Η μέθοδος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 2000 από τον Ιάπωνα ερευνητή Σίνια Γιαμανάκα, ο οποίος τιμήθηκε το 2012 με το Νόμπελ Ιατρικής.

Η δημιουργία iPSC από κύτταρα ενός ανθρώπου δεν ισοδυναμεί, ωστόσο, με την κλωνοποίησή του με τη συνήθη έννοια του όρου. Πρόκειται για κυτταρικά μοντέλα με το ίδιο γενετικό υλικό, όχι για την ανάπτυξη ενός νέου οργανισμού.

Η διάγνωση που παρουσίασε ως νέα πρόκληση

Ο Τζόνσον είχε αποκαλύψει τον προηγούμενο μήνα ότι διαγνώστηκε με ανίατη αυτοάνοση πάθηση, η οποία, όπως είπε, προκαλεί επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος σε υγιή κύτταρα του στομάχου του.

Δήλωσε ότι σκοπεύει να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την ασθένεια, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης, πολυομικών αναλύσεων και εξατομικευμένων γενετικών παρεμβάσεων μπορεί να διευρύνει τα όρια της θεραπείας.

«Με αυτόν τον κλώνο μπορώ να γίνω ο δικός μου δότης αίματος, να δοκιμάζω θεραπείες, να αναπτύσσω όργανα για μεταμόσχευση, να δημιουργώ νέες αγωγές και να χρησιμοποιώ νεαρά κύτταρα», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει δρόμο για την αντιστροφή της γήρανσης και παρουσίασε τη διάγνωσή του ως ευκαιρία για νέες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα.

Οι αντιδράσεις και τα όρια των ισχυρισμών

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον επιχειρηματία ότι παρουσιάζει καθιερωμένες βιοϊατρικές τεχνικές με εντυπωσιοθηρική γλώσσα.

Ένας από τους σχολιαστές έγραψε ότι ο Τζόνσον αποτελεί παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν «ένας άνθρωπος με νοσηρό φόβο για τον θάνατο αποκτά υπερβολικά πολλά χρήματα».

Ο ίδιος έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις ακραίες πρακτικές που εφαρμόζει, υποστηρίζοντας ότι στόχος των πειραμάτων του δεν είναι μόνο η προσωπική μακροζωία, αλλά και η επιτάχυνση της ιατρικής έρευνας.

Οι φιλοδοξίες του, πάντως, ξεπερνούν κατά πολύ τις σημερινές εφαρμογές της τεχνολογίας. Τα iPSC χρησιμοποιούνται ήδη στην έρευνα και σε ορισμένες πειραματικές θεραπείες, όμως η ασφαλής ανάπτυξη πλήρως λειτουργικών ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση παραμένει ένα πολύ πιο σύνθετο και αβέβαιο εγχείρημα.

Με πληροφορίες από The Independent