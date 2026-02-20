Μπορούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να γίνουν το νέο Λας Βέγκας;

Στην έρημη ακτογραμμή του Ras al-Khaimah, περίπου μία ώρα βόρεια από το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υψώνεται ένας πύργος 350 μέτρων που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της παγκόσμιας βιομηχανίας τζόγου.

Το καζίνο της Wynn Resorts στο νησί Al Marjan αναμένεται να ανοίξει το 2027 και να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Το ερώτημα δεν είναι αν θα τραβήξει βλέμματα, αλλά εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν πράγματι να εξελιχθούν στο νέο Λας Βέγκας ή Μακάο, περιγράφει σε νέο δημοσίευμά του το βρετανικό περιοδικό Economist.

Η κίνηση μοιάζει τολμηρή για μια χώρα όπου ο τζόγος απαγορεύεται λόγω θρησκείας. Κι όμως, τα τελευταία δύο χρόνια το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει: τροποποιήσεις στον αστικό κώδικα, ίδρυση ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής για τα τυχερά παιχνίδια και έκδοση των πρώτων αδειών για online στοιχηματισμό και λοταρίες δείχνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση.

Πώς το Ντουμπάι ξεπερνάει το Λας Βέγκας

Τα ΗΑΕ δεν ξεκινούν από το μηδέν. Το Ντουμπάι κατέγραψε πέρυσι 19,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ το Ras al-Khaimah στοχεύει σε πενταπλασιασμό του τουρισμού μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οι επισκέπτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1.414 δολάρια ανά ταξίδι, περισσότερα από ό,τι στο Λας Βέγκας ή στο Μακάο.

Παράλληλα, σχεδόν το 90% του πληθυσμού της χώρας είναι αλλοδαποί, πολλοί από αυτούς εύποροι επαγγελματίες και εκατομμυριούχοι που προσελκύονται από τη χαμηλή φορολογία και τον ευρύτερο τρόπο ζωής στις πόλεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανεστραμμένο απ' αυτόν που «προσφέρουν» γειτονικά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ - μέσω θαλάσσης.

Η Wynn εκτιμά ότι μόνο το δικό της καζίνο θα αποφέρει ετήσια ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια ύψους 1,7 δισ. δολαρίων. Και δεν είναι μόνη. Ο online στοιχηματισμός και τα αθλητικά στοιχήματα -αγορά που στις ΗΠΑ αντιστοιχεί ήδη σχεδόν στο μισό των εσόδων του παραδοσιακού τζόγου- αποτελούν το επόμενο πεδίο ανάπτυξης.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Το 2022 τα ΗΑΕ μπήκαν στη «γκρίζα λίστα» της FATF για ανεπαρκείς ελέγχους στο ξέπλυμα χρήματος. Βγήκαν το 2024, μετά από αυστηρότερα μέτρα και έντονο lobbying.

Τώρα, καθώς ανοίγουν την πόρτα στον τζόγο, οι αρχές κινούνται πιο προσεκτικά συγκριτικά με το παρελθόν: αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης, υψηλά κεφαλαιακά όρια και πολυετή επιχειρηματικά σχέδια, σημειώνει ακόμη ο Economist.

Το στοίχημα είναι διπλό: περισσότερα έσοδα και τουρισμός ή ρίσκο για τη διεθνή αξιοπιστία τους ως χρηματοοικονομικό κέντρο;

Τα Εμιράτα έχουν χτίσει την εικόνα τους πάνω στην υπερβολή και τη φιλοδοξία. Τώρα καλούνται να αποφασίσουν αν θα ελέγξουν το παιχνίδι, ή αν θα ρίξουν τη δική τους ζαριά.

Με πληροφορίες από Economist