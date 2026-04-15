«Μπορεί πάντα να αλλάξει»: Οι αιχμές Τραμπ για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ- Βρετανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει αιχμές για τη σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας, τονίζοντας ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών «μπορεί πάντα να αλλάξει», σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ των ηγεσιών τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον προσέφερε στο Λονδίνο μια «καλή συμφωνία, καλύτερη από ό,τι χρειαζόταν», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησής της.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Βρετανίας σε διεθνή ζητήματα, σημειώνοντας ότι η σχέση των δύο χωρών «έχει υπάρξει καλύτερη».

Ο Τραμπ άσκησε επίσης κριτική στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να μην στηρίξει στρατιωτικά τις ΗΠΑ σε πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ χαρακτήρισε ορισμένες πολιτικές της βρετανικής κυβέρνησης «παράλογες».





Ντόναλντ Τραμπ: Τριβές στη «ειδική σχέση» χωρίς να επηρεάζεται η βασιλική επίσκεψη

Παρά το τεταμένο κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι διαφωνίες δεν θα επηρεάσουν την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, διατηρεί προσωπικά καλή σχέση με τον βασιλιά, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέροχο».

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω διαφωνιών στη διεθνή πολιτική, παρά τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας τους.

Με πληροφορίες από BBC