Μπορεί όντως ο Μαμντάνι να συλλάβει τον Νετανιάχου;

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος ανέφερε ότι εξετάζει τις νομικές δυνατότητες για τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε περίπτωση που επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Μαμντάνι υποστήριξε ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με όσα επιτρέπει ο νόμος, επικαλούμενος το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η απάντηση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. Σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις αποτυχίες της πολιτικής του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επί του Ισραήλ και χαρακτηρίζοντας το ένταλμα σύλληψης ως άκυρο.

Έχει ο Μαμντάνι τη νομική δυνατότητα να συλλάβει τον Νετανιάχου;

«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πρέπει να βρεθεί στη Χάγη», δήλωσε ο Μαμντάνι στην εκπομπή «The Interview», των NYT οι οποίοι με τη σειρά τους, μίλησαν με νομικούς εμπειρογνώμονες που έκριναν ότι η σύλληψη του Νετανιάχου «θα ήταν πρακτικά αδύνατη» για τον Μαμντάνι ενώ θα μπορούσε να τον φέρει και σε άμεση σύγκρουση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζουν την εξουσία του. Άλλωστε τον Φεβρουάριο του 2025, στις αρχές της προεδρίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε οικονομικές κυρώσεις κατά του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δικαιοδοσία επί των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόσφατα ορκίστηκε να «διαλύσει το δικαστήριο», κατηγορώντας το ότι «διεξάγει πόλεμο εναντίον της χώρας μας, όχι με σφαίρες ή πυραύλους» αλλά με «τη δύναμη του λεγόμενου διεθνούς δικαίου».

Ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη εκστρατεία επανεκλογής τον Οκτώβριο, απέρριψε την πρόθεση του Μαμντάνι να τον συλλάβει, λέγοντας ότι δεν ανησυχεί.

Αν και ο Μαμντάνι αρνείται την κατηγορία, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε επίσης, ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τη Χαμάς.

«Είναι με τους τρομοκράτες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο WABC της Νέας Υόρκης. «Και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν αναγνωρίζει και δεν τον νοιάζει ότι όσοι μισούν τους Εβραίους και το Ισραήλ, τελικά μισούν την Αμερική».

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, κατηγόρησε τον Μαμντάνι- τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της Νέας Υόρκης- ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στην πόλη του.

Ο Μαμντάνι αντέκρουσε τέτοιες κατηγορίες σημειώνοντας ότι έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση για ένα γραφείο για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έρθει στη Νέα Υόρκη, θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με υπερηφάνεια και θα σταθεί ενώπιον του κόσμου για να δηλώσει την αλήθεια του Ισραήλ και το ακλόνητο δικαίωμά του να υπερασπίζεται τους πολίτες του», δήλωσε ο Ντάνον.

Ο πρεσβευτής του Τραμπ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, απέρριψε επίσης, την απειλή Μαμντάνι ως «καθαρό πολιτικό θέατρο», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.

Μαμντάνι για Νετανιάχου: «Ό,τι μου επιτρέπει ο νόμος θα κάνω»

Υπενθυμίζεται πως οι παγκόσμιοι ηγέτες από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο για την ετήσια σύνοδο του οργάνου. Ο Νετανιάχου συμμετείχε συχνά σε αυτή την εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια.

«Δεν μιλάμε για προσωπική αξιολόγηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου», δήλωσε ο Μαμντάνι στο podcast των Times. «Μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για αυτόν τον πρωθυπουργό, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το βάρος που έχει αυτό ως κατηγορία και ότι επίσης, ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα τηρώ τους νόμους της Νέας Υόρκης».

Ο Μαμντάνι πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν του ήταν σαφές εάν έχει τη νόμιμη εξουσία να διατάξει το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), το οποίο επιβλέπει, να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη όπως ο Νετανιάχου. Αλλά είπε ότι «βρισκόταν σε συζήτηση» με το νομικό τμήμα της πόλης για το θέμα.

«Ό,τι μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη, αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε ο Μαμντάνι. «Αλλά δεν θα γράψουμε τους δικούς μας νόμους για τον σκοπό αυτό».

Με πληροφορίες από Guardian