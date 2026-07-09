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Μπορεί η Λεπέν να κερδίσει τις εκλογές στη Γαλλία;

Πώς η δικαστική διαμάχη της μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά της; - Οι δημοσκοπήσεις, ο Μπαρντελά και η εικόνα του «θύματος»

The LiFO team
The LiFO team
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Η Μαρίν Λε Πεν δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει ένα από τα ισχυρότερα αξιώματα στον κόσμο - Έχει πιθανότητες να τα καταφέρει; / Φωτ.: EPA
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Η Μαρίν Λεπέν είναι η υποψήφια του κόμματός της στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία.

Παρά την καταδίκη της, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται πως θα φέρει ανατροπές στα σενάρια για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στη Γαλλία. Η απροσδόκητη απόφαση, ένα τριμελές δικαστικό σώμα επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση εμπιστοσύνης, αλλά μείωσε την πενταετή απαγόρευση υποψηφιότητάς της. Οι δικαστές της επέβαλαν επίσης ένα έτος κατ’ οίκον περιορισμού, κατά του οποίου δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι θα ασκήσει έφεση.

Η ανακοίνωση της Λεπέν ότι θα είναι υποψήφια του κόμματός της στις προεδρικές εκλογές του χρόνου, σημαίνει ότι ο Τζόρνταν Μπαρντελά, ο 30χρονος «προστατευόμενός» της που είχε δηλώσει ότι θα την αντικαταστήσει, θα κάνει πλέον προεκλογική εκστρατεία στο πλευρό της ως υποψήφιος πρωθυπουργός της. 

Μαρίν Λε πέν: «Είμαστε ένα νικηφόρο δίδυμο» - Η τέταρτη προσπάθεια για να καταλάβει ένα από τα ισχυρότερα αξιώματα στον κόσμο

«Είμαι η υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1, με τον πρόεδρο του Εθνικού Συνασπισμού, Τζόρνταν Μπαρντέλα, ως δεξί της χέρι και πρόσθεσε: «Προσφέρουμε στους Γάλλους ένα δίδυμο, προέδρου και πρωθυπουργού και αυτό το δίδυμο είναι σταθερό και έχει πολύ ισχυρές πεποιθήσεις», πρόσθεσε. «Είμαστε ένα νικηφόρο δίδυμο», επανέλαβε.

Η Λεπέν - η οποία έχει συμμετάσχει σε τρεις προηγούμενες προεδρικές εκστρατείες - είναι έτοιμη να ηγηθεί για άλλη μια φορά του κόμματός της σε μια τέταρτη προσπάθεια να καταλάβει «ένα από τα πιο ισχυρά αξιώματα στον κόσμο» -όπως τονίζει το Politico- «το οποίο συγκεντρώνει εκτεταμένη εκτελεστική εξουσία στα χέρια ενός ηγέτη που εποπτεύει την έβδομη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, διοικεί ένα κράτος με πυρηνικό οπλοστάσιο και εκπροσωπεί ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Μαρίν Λεπέν: Οι δημοσκοπήσεις

Αυτό που δεν έχει γίνει ξεκάθαρο, είναι εάν οι πιθανότητες είναι με το μέρος της Λεπέν. «Θα καταφέρει να πετύχει εκεί όπου έχει αποτύχει τρεις φορές, ειδικά με το επιπλέον βάρος μιας ακόμη νομικής μάχης και μιας πιθανής τελικής ποινικής καταδίκης;», διερωτάται το Politico.

Αν και είναι πιθανό να μην αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στο να συσπειρώσει τους πιστούς οπαδούς του κόμματός της, οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν πριν από την έκδοση της απόφασης έδειχναν ότι πιθανότατα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, αλλά θα ηττηθεί αν στη συνέχεια αντιμετωπίσει έναν κεντρώο υποψήφιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λεπέν έχει θεωρηθεί «πολιτικά ξεπερασμένη», κυρίως μετά την ανεπιτυχή εμφάνισή της στη τηλεμαχία του 2017 εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι πολύ έξυπνη, δεν είναι τυχαία εδώ», λέει ο Μελανσόν

«Η Λεπέν είναι “καλύτερη υποψήφια από τον Μπαρντελά”», δήλωσε αξιωματούχος του κεντροδεξιού κόμματος «Horizons» του Εντουάρ Φιλίπ. «Έχει εξελιχθεί σε μια πιο καθησυχαστική προσωπικότητα και έχει διευρύνει την απήχησή της».

«Αυτή η γυναίκα είναι πολύ έξυπνη. Δεν βρίσκεται εδώ τυχαία», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ευρωβουλευτής και συμπρόεδρος του Αριστερού Κόμματος. «Και αν είναι υποψήφια για τέταρτη φορά, δεν θα υπάρξουν πια χλευασμοί εναντίον της, ως αντιπάλου».

Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι τώρα έχει την καλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ να φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο. Από τότε που ηττήθηκε από τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2022 με 41% των ψήφων, το ακροδεξιό κόμμα της, ο Εθνικός Συνασπισμός, έχει γίνει το πιο δημοφιλές κόμμα της χώρας.

Η νομική δοκιμασία της Λεπέν θα μπορούσε να της προσδώσει «μια ιδιαίτερη αύρα» από τους υποστηρικτές της, οι οποίοι την θεωρούν «θύμα δίωξης», δήλωσε ο Φιλίπ Ολιβιέ, ευρωβουλευτής του Εθνικού Συνασπισμού.

Ωστόσο, ενώ αυτό μπορεί να θεωρείται μία ανάσα για τη βάση της, θα μπορούσε παράλληλα να εμποδίσει τις προσπάθειές της να κερδίσει νέους ψηφοφόρους, ιδίως εκείνους της παραδοσιακής συντηρητικής δεξιάς.

Οι αντίπαλοί της έχουν ήδη αρχίσει να καταδικάζουν την επιμονή της με τις εκλογές. Ο ηγέτης των Κομμουνιστών Φαμπιέν Ρουσέλ έγραψε στο διαδίκτυο ότι «μια τέτοια καταδίκη… θα έπρεπε να εμποδίζει κάποιον να παρουσιάζεται ενώπιον του γαλλικού λαού ως υποψήφιος».

Η στήριξη στον Μπραντελά

Τις ημέρες πριν από την δικαστική απόφαση, η Λεπέν έμοιαζε να έχει συμβιβαστεί με το γεγονός ότι θα αναγκαστεί να αποσυρθεί από τον προεκλογικό αγώνα και έτοιμη να επικεντρωθεί στο να βοηθήσει τον Μπαρντελά να κερδίσει την προεδρία. «Αν το δικαστικό σύστημα μου απαγορεύσει να συμμετάσχω στις προεδρικές εκλογές, θα υποστηρίξω κάθε μέρα, και μέχρι τη νίκη, την υποψηφιότητα του Τζόρνταν Μπαρντέλα με μεγάλη ενέργεια, μεγάλη πεποίθηση και μεγάλη εμπιστοσύνη», δήλωσε πρόσφατα.

 Ενώ ο Μπαρντέλα έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της Λεπέν να αποστασιοποιήσει την Ακροδεξιά από την κληρονομιά του πατέρα της, ταυτόχρονα προσέγγισε ενεργά τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφώσει το κόμμα ως μια πιο συμβατική, φιλική προς τις επιχειρήσεις δύναμη. Σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν πριν από την έκδοση της απόφασης, προηγούνταν της μέντορά του. 

Με πληροφορίες από Politico

 
Διεθνή

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