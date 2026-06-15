Μπόνι Τάιλερ: «Ξύπνησε» από το κώμα - Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ συνεχίζει να δίνει μάχη για την υγεία της μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην Πορτογαλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του OK! Magazine.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, η Μπόνι Τάιλερ έχει ξυπνήσει από το, ιατρικά προκληθέν, κώμα στο οποίο είχε τεθεί, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σοβαρά άρρωστη», δήλωσε εκπρόσωπός της στο μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραγουδίστρια νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο Φάρο της νότιας Πορτογαλίας.

Bonnie Tyler out of coma but 'very unwell' after emergency surgery https://t.co/VsPbhPxFRr — BBC News (UK) (@BBCNews) June 15, 2026

Μπόνι Τάιλερ: Αισιόδοξοι οι γιατροί

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι πως η Μπόνι Τάιλερ θα αναρρώσει πλήρως.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό ή την κατάσταση της υγείας της, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Η Μπόνι Τάιλερ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart» και το «Holding Out for a Hero» να έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ποπ και ροκ μουσική των τελευταίων δεκαετιών.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Bonnie Tyler, 75, wakes up from coma in Portuguese hospital after 'suffering cardiac arrest' but remains 'seriously ill' https://t.co/SmhQ0LUlCV — Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026

Το χρονικό νοσηλείας της Μπόνι Τάιλερ

Υπενθυμίζεται πως η Μπόνι Τάιλερ βρισκόταν στην Πορτογαλία όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο.

Οι γιατροί αποφάσισαν να τη θέσουν σε ιατρικά προκληθέν κώμα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Μπόνι Τάιλερ ανέκτησε τις αισθήσεις της και βγήκε από το κώμα.

Παρά τη βελτίωση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Με πληροφορίες από BBC