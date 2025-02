Μπλέικ Λάιβλι vs Τζάστιν Μπαλντόνι: Δικαστής ζητά από τους δικηγόρους αυστηρή μιντιακή εγκράτεια

Οι δικηγόροι των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι πέρασαν την πρώτη τους μέρα στο δικαστήριο αντιπαρατιθέμενοι για τη σεξουαλική παρενόχληση και άλλες κατηγορίες που έχουν ξεσπάσει γύρω από την ταινία τους, «It Ends With Us».

Τον Δεκέμβριο, η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και την ενορχηστρωμένη συκοφάντησή της. Ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και, σε απάντηση, την μήνυσε για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμισης. Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας δεν ήταν υποχρεωμένοι να παραστούν στη σημερινή προδικαστική συνάντηση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Ωστόσο, η ακροαματική διαδικασία διάρκειας μιάμισης ώρας εξελίχθηκε έντονα, καθώς οι δικηγόροι της κάθε πλευράς ισχυρίστηκαν ότι η άλλη κακολογούσε τον πελάτη τους εκτός δικαστηρίου.

Η υπόθεση «υποτίθεται ότι πρέπει να επιλυθεί εδώ στο δικαστήριο, όχι στον Τύπο» δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ο δικηγόρος της Λάιβλι, Μάικλ Γκότλιμπ, κατηγορώντας τον συνήγορο υπεράσπισης του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, ότι έκανε «εμπρηστικά εξωδικαστικά σχόλια» για τον «χαρακτήρα και τα κίνητρα» της ηθοποιού κατά τη διάρκεια εμφανίσεων σε ειδησεογραφικά κανάλια.

Σε απάντηση, ο Φρίντμαν δήλωσε ότι ο Γκότλιμπ προσπαθεί να επιβάλει «εντολή φίμωσης» που τον εμποδίζει να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης. Ο Μπαλντόνι, είπε, ήταν αυτός που είχε υποστεί ζημιά στη φήμη του. «Ο πελάτης μου έχει καταστραφεί οικονομικά και συναισθηματικά» είπε ο Φρίντμαν στο δικαστήριο.

Ο δικαστής Λιούις Λίμαν συμβούλεψε τους δικηγόρους και των δύο πλευρών να αποφύγουν δημόσιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία. Εάν τα αντίδικα μέρη προσπαθήσουν να εκδικάσουν την υπόθεση στον Τύπο, ο δικαστής δήλωσε ότι έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει τη δίκη, η οποία επί του παρόντος έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026.

Βασισμένο σε μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ, το It Ends With Us έγινε εισπρακτική επιτυχία μετά την κυκλοφορία του τον Αύγουστο. Αλλά παρά την οικονομική του επιτυχία, οι φήμες για μια πικρή διαμάχη μεταξύ του Τζάστιν Μπαλντόνι και της Μπλέικ Λάιβλι άρχισαν να φουντώνουν πριν καν κυκλοφορήσει η ταινία.

Τόσο ο Μπαλντόνι όσο και η Λάιβλι παρέθεσαν στις αγωγές τους μηνύματα κειμένου που λένε ότι τεκμηριώνουν τις υποθέσεις τους. Η ομάδα του Μπαλντόνι έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βιντεοσκοπημένο υλικό από την εποχή που οι ηθοποιοί δούλευαν μαζί και, το Σάββατο (1/2), δημοσίευσε έναν ιστότοπο με την τροποποιημένη καταγγελία του και ένα χρονοδιάγραμμα της παραγωγής της ταινίας. Ο Μπαλντόνι ακούστηκε επίσης σε μια ηχογράφηση που δημοσίευσε το TMZ να ζητά συγγνώμη από τη Λάιβλι, η οποία φέρεται να στάλθηκε ενώ εργάζονταν στο έργο.

Με πληροφορίες από BBC, CNN