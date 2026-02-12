Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι ξανά στο δικαστήριο

Η ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι και ο σκηνοθέτης Τζάστιν Μπαλντόνι εμφανίστηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη για να εξεταστεί αν η αγωγή της - στην οποία τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us» - μπορεί να διευθετηθεί πριν από τη δίκη του Μαΐου.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δικηγόρων διήρκεσαν πάνω από έξι ώρες, πριν η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι αποχωρήσουν χωριστά από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και κατευθυνθούν απευθείας στα αυτοκίνητά τους χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Η Λάιβλι έδειχνε σοβαρή καθώς έφευγε, ενώ ο Μπαλντόνι χαμογελούσε.

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, δήλωσε σε email ότι οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε συμβιβασμό.

Οι υποχρεωτικές συζητήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό συνήθως απαιτούνται πριν μια αστική υπόθεση προχωρήσει σε δίκη και δεν διεξάγονται δημόσια.

Η έντονα συγκρουσιακή, ενός έτους, δικαστική τους διαμάχη έχει επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του χώρου της ψυχαγωγίας, φέρνοντας στα πρωτοσέλιδα και άλλους ηθοποιούς, μουσικούς και διασημότητες και εγείροντας ερωτήματα για την εξουσία, την επιρροή και τις έμφυλες δυναμικές στο Χόλιγουντ.

Η Λάιβλι μήνυσε τον Μπαλντόνι και έναν ειδικό επικοινωνίας κρίσεων που εκείνος προσέλαβε, κατηγορώντας τους για παρενόχληση και για συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισής της, αφού εκείνη διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του απέναντί της στα γυρίσματα της ταινίας.

Ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, αντέδρασαν με ανταγωγή κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, του ηθοποιού Ράιαν Ρέινολντς, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό. Ο δικαστής Λιούις Τζ. Λάιμαν απέρριψε εκείνη την αγωγή τον περασμένο Ιούνιο.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου. Η νομική ομάδα της Λάιβλι είχε αναφέρει σε δικαστικά έγγραφα ότι πρόσωπα που πιθανότατα διαθέτουν πληροφορίες για την υπόθεση περιλαμβάνουν την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ, τους ηθοποιούς Έμιλι Μπλαντ, Αλέξις Μπλέντελ, Αμέρικα Φερέρα και Χιου Τζάκμαν, την influencer Κάντας Όουενς, τον media personality Πέρεζ Χίλτον και τη σχεδιάστρια Άσλεϊ Αβινιόνε.

Με πληροφορίες από AP News