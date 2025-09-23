Το μπλακάουτ στο ίντερνετ από τους Ταλιμπάν βυθίζει τα κορίτσια του Αφγανιστάν στην απόγνωση

Η τελευταία ελπίδα για την εκπαίδευση χιλιάδων Αφγανών κοριτσιών και νέων γυναικών που έχουν αποκλειστεί από σχολεία και πανεπιστήμια, χάνεται.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η 17χρονη Marjaneh από το Αφγανιστάν καθόταν στον υπολογιστή της, περιμένοντας να ξεκινήσει το διαδικτυακό της μάθημα αγγλικών. Ωστόσο, την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, το wifi στο σπίτι της, όπως και σε όλη τη γειτονιά, είχε κοπεί. Μαζί του χάθηκε και η μοναδική της ευκαιρία να συνεχίσει την εκπαίδευσή της.

«Αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα ήταν η μόνη μου πηγή ελπίδας. Νόμιζα πως, όταν οι Ταλιμπάν έκλεισαν τα σχολεία, τουλάχιστον δε θα έκοβαν το ίντερνετ, αλλά τώρα πήραν και αυτό» εξηγεί η ανήλικη μιλώντας από το Αφγανιστάν, μέσω μιας χαμηλής ποιότητας τηλεφωνικής σύνδεσης.

Τη Δευτέρα οι Ταλιμπάν άρχισαν να απενεργοποιούν το ίντερνετ σε βόρειες επαρχίες του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τον ανώτατο ηγέτη τους, το μέτρο ελήφθη για να «προληφθεί η ανηθικότητα», όμως υπάρχουν φόβοι πως πρόκειται για το πρώτο βήμα προς ένα συνολικό μπλακάουτ του διαδικτύου στη χώρα. Η ηγεσία των Ταλιμπάν φέρεται να εξετάζει όχι μόνο την πλήρη διακοπή των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και την απαγόρευση της πρόσβασης στο ίντερνετ μέσω εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Η ενέργεια αυτή, συμπίπτει με την τέταρτη επέτειο από την απαγόρευση φοίτησης των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Marjaneh ήλπιζε πως η γνώση αγγλικών θα της εξασφάλιζε μια υποτροφία στο εξωτερικό και την ευκαιρία να σπουδάσει ιατρική.

Χωρίς wifi, η μόνη της επιλογή είναι τα δεδομένα κινητής, που είναι ακριβά, ασταθή και απαγορευμένα για τα κορίτσια στην Κανταχάρ, εκτός αν έχουν άντρα συγγενή να τους αγοράσει κάρτα SIM.

Στην επαρχία Ταχάρ, η 17χρονη Maryam αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση. Από τον Ιανουάριο του 2025, παρακολουθούσε διαδικτυακά μαθήματα προγραμματισμού, γραφιστικής και αγγλικών. Όταν κόπηκε το wifi, στράφηκε στο κινητό της αλλά όπως ανέφερε «η φωνή της δασκάλας διακοπτόταν συνεχώς. Για τον προγραμματισμό χρειάζεσαι σταθερή σύνδεση στον υπολογιστή. Χωρίς αυτήν, όλο το μάθημα καταρρέει».

Δεκάδες χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν στραφεί στην online μάθηση

Από τότε που αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση, δεκάδες χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες στράφηκαν στην online μάθηση. Ένας πάροχος, το «Online Women’s University», δήλωσε ότι είχε εγγράψει 17.000 φοιτήτριες από το Αφγανιστάν σε 15 διαφορετικά μαθήματα, με πολλές να συμμετέχουν από τα δωμάτιά τους.

Η διακοπή του ίντερνετ δε σταματά μόνο τη διαδικτυακή εκπαίδευση, αλλά και την τελευταία επαφή των κοριτσιών με τον έξω κόσμο.

«Δεν ήταν μόνο τα μαθήματα. Μας κράταγε το ηθικό ψηλά. Κάθε βράδυ συναντιόμασταν στο Google Meet και το να ακούμε η μία τη φωνή της άλλης μας έδινε ελπίδα. Όταν κόπηκε το ίντερνετ, ήταν σαν να έπεσε η στέγη πάνω μας», λέει η Roweida, 25χρονη φοιτήτρια νομικής στην επαρχία Μπαλχ.

Η κινητή σύνδεση παραμένει, αλλά είναι αργή λόγω περιορισμένου εύρους ζώνης και πολύ δαπανηρή πολυτέλεια, για μια χώρα όπου η ανεργία αυξάνεται και η πείνα αγγίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Στην επαρχία Μπαγλάν, η 21χρονη Sonia, που παρακολουθούσε μαθήματα διαδικτυακής δημοσιογραφίας νιώθει απελπισμένη, καθώς το κόστος των δεδομένων είναι απαγορευτικό για την οικογένειά της. Για οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται, η μετάβαση από απεριόριστο wifi στο σπίτι σε δεδομένα κινητής, διπλασιάζει το κόστος και μειώνει δραματικά την πρόσβαση.

Όμως για τα κορίτσια το τίμημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι υπαρξιακό.

Με πληροφορίες από Guardian