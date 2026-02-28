Μπιλ Κλίντον για Έπσταϊν: «Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα λάθος»

Με κατηγορηματική άρνηση κάθε γνώσης για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επσταϊν ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Μπιλ Κλίντον.

Στην εισαγωγική του δήλωση, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «δεν είχε ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Επσταϊν». «Ξέρω τι έκανα και, κυρίως, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα λάθος», υπογράμμισε.

Σε προσωπικό τόνο, ο Κλίντον υπερασπίστηκε και τη σύζυγό του, Χίλαρι Κλίντον, η οποία είχε καταθέσει την προηγούμενη ημέρα. «Την καλέσατε να καταθέσει, ενώ δεν είχε καμία σχέση με τον Τζέφρι Επσταϊν. Καμία. Δεν θυμάται καν να τον έχει συναντήσει», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, έχοντας μεγαλώσει σε περιβάλλον με ενδοοικογενειακή βία, δεν θα είχε ποτέ επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του Επσταϊν αν είχε «έστω και την παραμικρή υποψία» για το τι συνέβαινε. «Θα τον είχα καταγγείλει ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος αναγνώρισε ότι θα απαντήσει επανειλημμένα πως «δεν θυμάται» σε ορισμένες ερωτήσεις, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται να κάνει εικασίες για γεγονότα που συνέβησαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. «Είμαι εδώ επειδή ο Επσταϊν έκρυψε τα εγκλήματά του τόσο καλά για τόσο καιρό. Δεν πρόκειται να παίξω τον ντετέκτιβ 24 χρόνια μετά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεσμεύεται από τον όρκο του να μην προχωρήσει σε υποθέσεις.

Η κατάθεση πραγματοποιείται στο Τσάπακουα της Νέας Υόρκης και αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο και να είναι πιο έντονη από εκείνη της Χίλαρι Κλίντον. Σε αντίθεση με τη σύζυγό του, ο Μπιλ Κλίντον έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι είχε επαφές και ταξίδια με τον Επσταϊν, την περίοδο που ο τελευταίος επιχειρούσε να αναπτύξει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες μετά την προεδρία του Κλίντον. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη σχέση αυτή, επιμένοντας ότι δεν γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες.

Μέλη της επιτροπής αναφέρουν ότι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Ρεπουμπλικανή βουλευτής δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος είναι συνεργάσιμος και ότι η επιτροπή αποκτά «σαφέστερη εικόνα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο η κατάθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από BBC