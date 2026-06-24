Μπιλ Γκέιτς: Υποστηρίζει ότι ο Επστάϊν σκόπευε να τον εκβιάσει επειδή γνώριζε τις εξωσυζυγικές σχέσεις του

Ο Μπιλ Γκέιτς υποστήριξε στην κατάθεσή του για την υπόθεση Επστάϊν, ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστής, σκόπευε να τον εκβιάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνιδρυτής της Microsoft υποστήριξε ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ότι ο Τζέφρι Επστάϊν σκόπευε να τον εκβιάσει, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι γνώριζε για εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε.

Ο Μπιλ Γκέιτς κατέθεσε στις 10 Ιουνίου, κεκλεισμένων των θυρών, στο Κογκρέσο, αναφορικά με τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Στην εισαγωγική δήλωσή του, ο Μπιλ Γκέιτς ανέφερε ότι είχε πλήρη άγνοια για την εγκληματική δράση του Επστάϊν και πως ο ίδιος «δεν έβλαψε ποτέ κανέναν».

Ερωτηθείς σχετικά από την επιτροπή, ο Γκέιτς ανέφερε πως επειδή ο χρηματιστής άρχισε να παρατηρεί τη σταδιακή απομάκρυνσή του από το περιβάλλον του, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι γνώριζε τις εξωσυζυγικές σχέσεις του προκειμένου να τον αναγκάσει να παραμείνει κοντά του.

Μπιλ Γκέιτς: Τα μηνύματα που του έστειλε ο Επστάϊν

Αποσπάσματα της κατάθεσης μετάδωσε το ABC News. Σε αυτό, ο Γκέιτς μιλά για «συγκαλυμμένες» απειλές, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Δεν ήταν εκβιασμός, αλλά αν δείτε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαίνεται ότι ο κ. Επστάϊν σκόπευε να οδηγηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση».

«Δεν έστειλε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να συνιστά εκβιασμό», πρόσθεσε, ωστόσο, στα σχεδιάσματα των μηνυμάτων επαναλάμβανε ότι ο ίδιος ή κάποιος άλλος «θα μπορούσε να με εκβιάσει, αλλά κανένα από αυτά τα μηνύματα δεν εστάλη».

Με την υπόθεση να εξελίσσεται συνεχώς και ολοένα και περισσότερα πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και του θεάματος να συνδέονται με τα σκάνδαλα του Επστάϊν, ο Γκέιτς παραδέχθηκε ότι η φιλία του με τον χρηματιστή ήταν ένα «τεράστιο λάθος» τη φιλία του με τον Επστάϊν.

Με αφορμή το ίδιο θέμα, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε επίσης, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με δύο γυναίκες από τη Ρωσία, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις ποινικές πράξεις του πρώην χρηματιστή.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ