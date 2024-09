Μπιλ Γκέιτς: «Θέλω να δουλεύω για άλλα 20-30 χρόνια»- Το παράδειγμα του Γουόρεν Μπάφετ

Για τον Μπιλ Γκέιτς, η σκέψη να σταματήσει να εργάζεται έξι φορές την εβδομάδα «ακούγεται φρικτή».

Ο 68χρονος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, δηλώνει ότι ελπίζει να ακολουθήσει τα βήματα του καλού του φίλου Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται ως πρόεδρος και CEO της Berkshire Hathaway σε ηλικία 94 ετών και δεν έχει σχέδια να αποσυρθεί σύντομα. «Ο φίλος μου, Γουόρεν Μπάφετ, εξακολουθεί να πηγαίνει στο γραφείο έξι μέρες την εβδομάδα», λέει ο Γκέιτς στο CNBC Make It. «Ελπίζω η υγεία μου να μου επιτρέψει να είμαι όπως ο Γουόρεν».

Ο Γκέιτς συνεχίζει να έχει πολλά πράγματα που θέλει να επιτύχει. Παραμένει «σύμβουλος τεχνολογίας» για τη Microsoft και αφιερώνει πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας την καθαρή του χρηματική αξία για να χρηματοδοτεί λύσεις για τα πιο παγκόσμια ζητήματα, όπως οι ασθένειες, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Αυτά τα θέματα αποτελούν τον πυρήνα του τελευταίου του έργου: μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων στο Netflix, με τίτλο «What’s Next? The Future With Bill Gates», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Το Ίδρυμα [Bill & Melinda Gates] θα γιορτάσει την 25η επέτειό του το επόμενο έτος. Δεν έχουμε εξαλείψει την πολιομυελίτιδα, δεν έχουμε εξαλείψει την ελονοσία. Είμαι πολύ αφοσιωμένος σε αυτά τα θέματα», αναφέρει ο Γκέιτς. «Θέλουμε να μειώσουμε τους θανάτους παιδιών στο μισό ξανά, από 5 εκατομμύρια σε 2,5 εκατομμύρια».

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ο Γκέιτς δεν επιθυμεί να ελαφρύνει το πρόγραμμά του σημαντικά για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό.

Η τρέχουσα ένταση εργασίας του Γκέιτς είναι πολύ μικρότερη από εκείνη της πρώιμης καριέρας του, όταν εστίαζε αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Microsoft. «Δεν δουλεύω τόσο σκληρά [τώρα]», λέει ο Γκέιτς. «Στα 20 μου, δεν πίστευα στα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Ήταν πραγματικά εκτός ελέγχου το πώς πίεζα τον εαυτό μου».

Ήταν ο Μπάφετ που τον έπεισε να είναι πιο χαλαρός με τους εργαζόμενους του και τον εαυτό του. Ο Μπάφετ τον διαβεβαίωσε ότι δεν χρειαζόταν να γεμίζει κάθε λεπτό του προγράμματός του για να είναι σοβαρός επιχειρηματίας, και ότι είναι πιο σημαντικό να ελέγχει τον δικό του χρόνο.

Ο Γκέιτς λέει ότι άλλαξε τον τρόπο ζωής του. Σήμερα, απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του, παίζει τένις και παίρνει πραγματικές διακοπές, διαβάζοντας μέχρι και τρεις ώρες την ημέρα.

Παρά την αλλαγή του ρυθμού του, συνεχίζει να ενδιαφέρεται έντονα για νέα θέματα, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η τεχνητή νοημοσύνη, παραμένοντας ενημερωμένος και ενεργός.

Με πληροφορίες από CNBC