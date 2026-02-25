Μπιλ Γκέιτς: «Ήταν τεράστιο λάθος» - Η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του Ιδρύματος Γκέιτς για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, παραδεχόμενος ότι έκανε σοβαρά λάθη που έπληξαν τη φήμη του οργανισμού, ενώ επέμεινε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια meeting την Τρίτη, ο Μπιλ Γκέιτς αναγνώρισε ότι διατηρούσε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες, τις οποίες, όπως είπε, ο Τζέφρι Έπσταϊν ανακάλυψε αργότερα.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι σχέσεις αυτές δεν συνδέονταν με θύματα του Έπσταϊν. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με ηχογράφηση που επικαλείται η Wall Street Journal.

Αναφερόμενος σε φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν και τον δείχνουν με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί, ο Γκέιτς είπε ότι επρόκειτο για φωτογραφίες που του ζήτησε να τραβήξει ο Έπσταϊν του μετά από συναντήσεις τους.

«Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες που βρίσκονταν γύρω του», τόνισε. Ο δισεκατομμυριούχος παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε να συναντά τον Έπσταϊν το 2011, παρότι εκείνος είχε ήδη δηλώσει ένοχος από το 2008 για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη. Όπως είπε, γνώριζε πως υπήρχε ένας περιορισμός μετακινήσεων διάρκειας 18 μηνών, αλλά δεν προχώρησε σε επαρκή έλεγχο του παρελθόντος του. Μάλιστα, συνέχισε τις επαφές ακόμη και μετά τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, το 2013. «Με όσα γνωρίζω σήμερα, όλα αυτά είναι εκατό φορές χειρότερα», ανέφερε, προσθέτοντας πως η πρώην σύζυγός του ήταν εξαρχής επιφυλακτική.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι οι συναντήσεις του με τον Έπσταϊν συνεχίστηκαν έως το 2014, ότι ταξίδεψε μαζί του με ιδιωτικό αεροσκάφος και τον συνάντησε σε Γερμανία, Γαλλία, Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον, διευκρινίζοντας πως δεν διανυκτέρευσε ποτέ μαζί του ούτε επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.

Υποστήριξε επίσης ότι ο Έπσταϊν προέβαλλε τις σχέσεις του με ισχυρούς επιχειρηματίες, κυρίως από τη Wall Street, και άφηνε να εννοηθεί πως μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση πόρων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως η παγκόσμια υγεία.

Παραδέχθηκε ακόμη ότι η παρουσία άλλων προβεβλημένων προσώπων στις συναντήσεις αυτές τον έκανε να θεωρήσει λανθασμένα ότι επρόκειτο για «κανονικοποιημένη κατάσταση», ενώ αναγνώρισε ότι η δική του εμπλοκή συνέβαλε στο να ενισχυθεί η εικόνα και η αξιοπιστία του Έπσταϊν.

«Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του και να φέρω στελέχη του Ιδρύματος σε αυτές τις συναντήσεις. Ζητώ συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από το λάθος μου», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι δεσμοί του με τον Έπσταϊν, αλλά και τα emails που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας από αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουν ρίξει «σκιά» στο Ίδρυμα Γκέιτς, πλήττοντας τη φήμη του.

«Είναι το ακριβώς αντίθετο από τις αξίες και τους στόχους του Ιδρύματος. Το έργο μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το 2014 ήταν η τελευταία χρονιά που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν και πως, παρότι εκείνος συνέχισε να του στέλνει emails, δεν απάντησε. Το Ίδρυμα Γκέιτς, μέσω εκπροσώπου του, ανέφερε ότι ο Γκέιτς πραγματοποιεί δύο τέτοιες συναντήσεις τον χρόνο με το προσωπικό και ότι αυτή τη φορά μίλησε ανοιχτά, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal