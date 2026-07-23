Μπέρναμ: Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ, κλαμπ και χώρους ζωντανής μουσικής

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση του δημοτικού φόρου επαγγελματικής στέγης κατά 20% για τις παμπ, τα κλαμπ και τους χώρους ζωντανής μουσικής, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η απόφαση αυτή θα γλιτώσει από μια μέση παμπ περίπου 1.100 λίρες τον χρόνο. Το μέτρο αφορά σχεδόν 32.000 επιχειρήσεις της εστίασης και της ψυχαγωγίας, ενώ το ετήσιο κόστος του υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια λίρες.

Από την πλευρά τους, τα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η χρηματοδότηση της ελάφρυνσης θα προέλθει από την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών σε επιχειρήσεις με «αντικοινωνικό πρόσημο», όπως τα καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Μπέρναμ: Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι η μόνο η αρχή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά: «Αυτή η κυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν οι ίδιοι οι πολίτες στις γειτονιές τους. Είχα δεσμευτεί ότι θα προστατεύσω τις παμπ και τις τοπικές αγορές, την ίδια την καρδιά των κοινοτήτων μας, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι μόνο η αρχή της προσπάθειάς μας να επαναφέρουμε την ελπίδα σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Μπέρναμ είχε δεσμευτεί για τη μείωση του φόρου κατά 20% ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία στην αναπληρωματική εκλογή της περιφέρειας Μέικερφιλντ.

Πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου της φιλοξενίας υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης Στάρμερ, όπως η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και η αύξηση του κατώτατου μισθού, έχουν πλήξει σοβαρά την κερδοφορία τους, προειδοποιώντας ακόμη και για κύμα λουκέτων.

Σημειώνεται ότι η ελάφρυνση του 20% δεν θα ισχύσει για τους πολύ μεγάλους συναυλιακούς χώρους.

Με πληροφορίες από Skynews