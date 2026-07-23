ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ, κλαμπ και χώρους ζωντανής μουσικής

Ο Μπέρναμ είχε δεσμευτεί για τη μείωση του φόρου κατά 20% ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΜΠ ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση του δημοτικού φόρου επαγγελματικής στέγης κατά 20% για τις παμπ, τα κλαμπ και τους χώρους ζωντανής μουσικής, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η απόφαση αυτή θα γλιτώσει από μια μέση παμπ περίπου 1.100 λίρες τον χρόνο. Το μέτρο αφορά σχεδόν 32.000 επιχειρήσεις της εστίασης και της ψυχαγωγίας, ενώ το ετήσιο κόστος του υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια λίρες.

Από την πλευρά τους, τα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η χρηματοδότηση της ελάφρυνσης θα προέλθει από την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών σε επιχειρήσεις με «αντικοινωνικό πρόσημο», όπως τα καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Μπέρναμ: Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι η μόνο η αρχή 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά: «Αυτή η κυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν οι ίδιοι οι πολίτες στις γειτονιές τους.  Είχα δεσμευτεί ότι θα προστατεύσω τις παμπ και τις τοπικές αγορές, την ίδια την καρδιά των κοινοτήτων μας, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι μόνο η αρχή της προσπάθειάς μας να επαναφέρουμε την ελπίδα σε ολόκληρη τη χώρα».  

Ο Μπέρναμ είχε δεσμευτεί για τη μείωση του φόρου κατά 20% ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία στην αναπληρωματική εκλογή της περιφέρειας Μέικερφιλντ.

Πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου της φιλοξενίας υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης Στάρμερ, όπως η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και η αύξηση του κατώτατου μισθού, έχουν πλήξει σοβαρά την κερδοφορία τους, προειδοποιώντας ακόμη και για κύμα λουκέτων.

Σημειώνεται ότι η ελάφρυνση του 20% δεν θα ισχύσει για τους πολύ μεγάλους συναυλιακούς χώρους.  

Με πληροφορίες από Skynews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Άντριου Τέιτ συνελήφθη στο Μαϊάμι και το ίντερνετ ξήλωσε την “alpha male” εικόνα του

Διεθνή / Ο Άντριου Τέιτ συνελήφθη στο Μαϊάμι και το ίντερνετ ξήλωσε την “alpha male” εικόνα του

Η ανδρόσφαιρα φόρεσε μωβ, ξέχασε τις κάλτσες και μπήκε με χειροπέδες στο timeline. Η viral εικόνα του Άντριου Τέιτ δεν γελοιοποίησε τη θηλυκότητα· γελοιοποίησε την τοξική αρρενωπότητα που παριστάνει ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει ρεζίλι.
THE LIFO TEAM
Η Γαλλία κλείνει sex club στο Παρίσι επειδή τα gang bangs «προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Διεθνή / Η Γαλλία κλείνει sex club στο Παρίσι επειδή τα gang bangs «προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε το κλείσιμο ενός παρισινού sex club, ανοίγοντας μια δύσκολη συζήτηση για τη συναίνεση, την κρατική ηθική και τα όρια της σεξουαλικής ελευθερίας.
THE LIFO TEAM
Ο Μακρόν βάζει έναν πολέμιο του γάμου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια να υπερασπίζεται τα δικαιώματα

Διεθνή / Ο Μακρόν βάζει έναν πολέμιο του γάμου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια να υπερασπίζεται τα δικαιώματα

Ο Φρανσουά-Νοέλ Μπιφέ εγκρίθηκε ως νέος θεσμικός υπερασπιστής δικαιωμάτων στη Γαλλία, παρότι είχε αντιταχθεί στον γάμο ομοφύλων και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για λεσβιακά ζευγάρια.
THE LIFO TEAM
ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΣΟΡΤΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διεθνή / Το Τόκιο προτρέπει τους άνδρες να φορούν σορτς στη δουλειά, όμως οι γυναίκες κάνουν λόγο για «παρενόχληση»

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Ιάπωνες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν υιοθετήσει πιο χαλαρό ντύσιμο
THE LIFO TEAM
Η τεστοστερόνη του Πενταγώνου γυρίζει μπούμερανγκ στην απαγόρευση των τρανς στρατιωτών

Διεθνή / Το αμερικάνικο Πεντάγωνο άνοιξε μόνο του ρήγμα στην απαγόρευση των τρανς στρατιωτών

Το Πεντάγωνο θέλει να ελέγχει και να θεραπεύει τη χαμηλή τεστοστερόνη των στρατιωτών. Μια δικαστής ρωτά γιατί η ίδια ορμονική αγωγή δεν κρίνεται με το ίδιο μέτρο για τους τρανς άνδρες.
THE LIFO TEAM
 
 