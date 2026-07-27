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Μπενιαμίν Νετανιάχου: Μεταβαίνει στις ΗΠΑ για να μεταφέρει «ευαίσθητες πληροφορίες» στον Τραμπ

Τι αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για την επικείμενη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΗΠΑ Facebook Twitter
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε προηγούμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο / Φωτ.: EPA
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον έχοντας μαζί του «ευαίσθητες πληροφορίες» που σκοπεύει να παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για «νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών» σχετικά με την πρόοδο του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου και, δη, πυρηνικής βόμβας, μεταφέρει το ίδιο μέσο μεταφοράς.

Οι ίδιες πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πληροφοριών.

Με επίκεντρο το Ιράν η συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να εκφράσει την αντίθεσή του στο αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο και τη Συρία. Επιπλέον, θα ζητήσει από τον Τραμπ να μην εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Πριν από την αναχώρησή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στην ατζέντα της συνάντησης με τον Τραμπ θα βρεθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα, με κυριότερο αυτό του Ιράν.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αποστολή του στην Ουάσινγκτον έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: «να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη δύναμη και το μέλλον του Ισραήλ».

Χαρακτήρισε μάλιστα την όγδοη συνάντησή του με τον Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία ως «τεράστια ευθύνη», τονίζοντας ότι «σε τόσο δύσκολες στιγμές απαιτούνται αποφασιστικότητα και μεγάλη σοφία».

Μυστικότητα γύρω από την αναχώρηση

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ταξίδι οργανώθηκε υπό πρωτοφανή μέτρα μυστικότητας.

Η Yedioth Ahronoth σημειώνει ότι το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει εκ των προτέρων την ώρα και τον τόπο αναχώρησης, καθώς και την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων παρακολούθησης πτήσεων, το κυβερνητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Νεβατίμ και όχι από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, που χρησιμοποιείται συνήθως για επίσημες επισκέψεις.

Πριν από την αναχώρηση είχαν δοθεί αυστηρές οδηγίες στο προσωπικό του γραφείου του πρωθυπουργού να τηρήσει απόλυτη μυστικότητα, να προσέλθει νωρίς και να μην αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα της πτήσης.

Με πληροφορίες από Sky News Arabia, Channel12

Διεθνή

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