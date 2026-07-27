Μπενιαμίν Νετανιάχου: Μεταβαίνει στις ΗΠΑ για να μεταφέρει «ευαίσθητες πληροφορίες» στον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον έχοντας μαζί του «ευαίσθητες πληροφορίες» που σκοπεύει να παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για «νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών» σχετικά με την πρόοδο του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου και, δη, πυρηνικής βόμβας, μεταφέρει το ίδιο μέσο μεταφοράς.

Οι ίδιες πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πληροφοριών.

Netanyahu before leaving for Washington:



I am on my way to Washington for a meeting with our friend, President of the United States Donald Trump.



his is my eighth meeting with him since he was elected President, more than any other international leader. It is a great… pic.twitter.com/uZ13SOo4ez — Clash Report (@clashreport) July 27, 2026

Με επίκεντρο το Ιράν η συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να εκφράσει την αντίθεσή του στο αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο και τη Συρία. Επιπλέον, θα ζητήσει από τον Τραμπ να μην εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Πριν από την αναχώρησή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στην ατζέντα της συνάντησης με τον Τραμπ θα βρεθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα, με κυριότερο αυτό του Ιράν.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αποστολή του στην Ουάσινγκτον έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: «να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη δύναμη και το μέλλον του Ισραήλ».

Χαρακτήρισε μάλιστα την όγδοη συνάντησή του με τον Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία ως «τεράστια ευθύνη», τονίζοντας ότι «σε τόσο δύσκολες στιγμές απαιτούνται αποφασιστικότητα και μεγάλη σοφία».

Prime Minister Benjamin Netanyahu before departing on a visit to Washington:

"I am on my way to Washington for a meeting with our friend, President Donald Trump. This is my eighth meeting with him since he was elected president for his second term, more than any other… pic.twitter.com/R5Cf7lJ4od — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 27, 2026

Μυστικότητα γύρω από την αναχώρηση

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ταξίδι οργανώθηκε υπό πρωτοφανή μέτρα μυστικότητας.

Η Yedioth Ahronoth σημειώνει ότι το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει εκ των προτέρων την ώρα και τον τόπο αναχώρησης, καθώς και την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων παρακολούθησης πτήσεων, το κυβερνητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Νεβατίμ και όχι από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, που χρησιμοποιείται συνήθως για επίσημες επισκέψεις.

Πριν από την αναχώρηση είχαν δοθεί αυστηρές οδηγίες στο προσωπικό του γραφείου του πρωθυπουργού να τηρήσει απόλυτη μυστικότητα, να προσέλθει νωρίς και να μην αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα της πτήσης.

Με πληροφορίες από Sky News Arabia, Channel12