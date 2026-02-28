Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ήρθε η ώρα ο λαός του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας

Μετά τις συντονισμένες επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν σήμερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης με ονομασία «βρυχηθμός του λιονταριού», η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση έντονης και πρωτοφανούς έντασης.

Σειρήνες ήχησαν σε όλη την Ιερουσαλήμ και άλλες ισραηλινές πόλεις, ενώ στην Τεχεράνη σημειώθηκαν μεγάλες εκρήξεις και εκκενώθηκαν κυβερνητικά κτίρια. Οι επιθέσεις φαίνεται να στοχεύουν υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά γραφεία, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απηύθυνε μήνυμα προς τους πολίτες της χώρας, το οποίο μεταφέρει σαφώς τον χαρακτήρα της επιχείρησης και τις οδηγίες προς τον πληθυσμό.

«Αδέλφια μου και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν λίγο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για να εξουδετερώσουν την υπαρξιακή απειλή που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον σπουδαίο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία. Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς του Ιράν φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική», ανέφερε αρχικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχει χύσει το αίμα μας, έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον δικό του λαό. Αυτό το φονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», συνέχισε.

«Έχει έρθει η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν. Καλώ εσάς, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες μέρες, στην επιχείρηση «βρυχηθμός του λιονταριού», θα χρειαστεί όλοι να δείξουμε αντοχή και θάρρος. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα εξασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ», κατέληξε.