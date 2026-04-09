Μπενιαμίν Νετανιάχου: Η δίκη του για διαφθορά συνεχίζεται την Κυριακή

Η δίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, για υποθέσεις διαφθοράς, που διαρκεί εδώ και χρόνια, θα επαναληφθεί την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος των δικαστηρίων, λίγες ώρες μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Το Ιράν ξεκίνησε να στοχεύει το Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, αφού το Ισραήλ και ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που είχε οδηγήσει στο κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας, ήρθη το βράδυ της Τετάρτης, καθώς δεν είχαν καταγραφεί νέες ιρανικές επιθέσεις από τις 3 τα ξημερώματα, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, λόγω της παρουσίας της Χεζμπολάχ, έχουν έκτοτε θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία.

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επιστροφή του δικαστικού συστήματος σε πλήρη λειτουργία, οι ακροάσεις θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφερε ανακοίνωση των ισραηλινών δικαστηρίων, διευκρινίζοντας ότι θα πραγματοποιούνται από Κυριακή έως Τετάρτη.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για ποινικά αδικήματα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, οι οποίες απαγγέλθηκαν το 2019 έπειτα από πολυετείς έρευνες. Η δίκη του, που ξεκίνησε το 2020 και θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ποινές φυλάκισης, έχει καθυστερήσει επανειλημμένα λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να υπάρχει ορατό τέλος.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει το αίτημα του Νετανιάχου προς τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ για απονομή χάριτος, επικαλούμενος την επιβάρυνση που προκαλούν οι τακτικές εμφανίσεις στο δικαστήριο στην άσκηση των καθηκόντων του.

Το γραφείο του Χέρτζογκ ανέφερε ότι το τμήμα απονομής χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης θα συλλέξει απόψεις και θα τις διαβιβάσει στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, ο οποίος θα διαμορφώσει σχετική εισήγηση, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία. Πάντως, χάρη σπάνια απονέμεται ενώ μια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Νετανιάχου, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, έχουν πλήξει την πολιτική του θέση. Η χώρα αναμένεται να οδηγηθεί σε εκλογές τον Οκτώβριο, τις οποίες ο κυβερνητικός συνασπισμός του εκτιμάται ότι μπορεί να χάσει.

Με πληροφορίες από Reuters