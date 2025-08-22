Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την έκθεση του ΟΗΕ που επιβεβαιώνει για πρώτη φορά λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα, ο διεθνής φορέας Integrated Food Security Phase Classification (IPC), που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, επιβεβαίωσε και επίσημα τον λιμό στη Γάζα.

Ο IPC αναβάθμισε την κατηγοριοποίησή του στη Φάση 5, το υψηλότερο και πιο σοβαρό επίπεδο στην κλίμακα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λιμός έχει επιβεβαιωθεί στην περιοχή της Γάζας που περιλαμβάνει την Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, ενώ προβλέπεται ότι κατάσταση θα επεκταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και τη Χαν Γιουνίς.

Σε ανακοίνωσή του μετά τη δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου καταγγέλλει τα «ψέματα» του ΟΗΕ, επιρρίπτοντας ευθύνες στη Χαμάς για τις ελλείψεις τροφίμων.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού. Οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.