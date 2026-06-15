Μπενιαμίν Νετανιάχου για ΗΠΑ-Ιράν: «Δεν ξέρουμε τους όρους της συμφωνίας»

Το Ισραήλ δεν γνωρίζει τους όρους της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

«Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η χώρα του έχει απομακρύνει τον κίνδυνο μιας άμεσης υπαρξιακής απειλής: «Απομακρύναμε την απειλή της άμεσης εξόντωσης. Όλοι οι Ισραηλινοί βρισκόσασταν σε τεράστιο κίνδυνο».

Netanyahu faces domestic backlash over US-Iran deal https://t.co/W798sncv8U — Financial Times (@FT) June 15, 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Τι είπε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε εκτενώς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και στις κοινές ενέργειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μαζί με τους Αμερικανούς φίλους μας πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση πλήγματος στην ιστορία του Ισραήλ. Εξουδετερώσαμε πυρηνικούς επιστήμονες, αποκεφαλίσαμε την ηγεσία του τρομοκρατικού καθεστώτος, καταστρέψαμε πυρηνικές εγκαταστάσεις, πυραύλους και μεγάλο μέρος των εργοστασίων παραγωγής πυραύλων. Χτυπήσαμε βιομηχανικές και στρατιωτικές υποδομές, καταστρέψαμε το ναυτικό και την αεροπορία τους και εξουδετερώσαμε διοικητές των Μπασίτζ», υποστήριξε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις προκάλεσαν τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην ιρανική οικονομία: «Προκαλέσαμε τεράστια ζημιά. Υπολογίζουμε ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και ορισμένοι την εκτιμούν ακόμη και κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο. Πρόκειται για ζημιά που χρειάστηκαν δεκαετίες για να χτιστεί», δήλωσε.

🔴 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says that the joint US-Israeli military campaign against Iran spared Israel from Tehran’s threat of “nuclear annihilation”



🔴 “The most important thing is that we saved the State of Israel from the threat of nuclear annihilation,”… pic.twitter.com/dPU5THEmsq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 15, 2026

Ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί πάντα με τον Τραμπ

Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι δεν συμφωνεί πάντα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας όμως ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα ασφαλείας.

«Δεν βλέπουμε πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ πρέπει να προστατεύονται με σύνεση», είπε ακόμη. Επανέλαβε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου «για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η αντιπαράθεση δεν έχει τελειώσει: «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, ισχυροί και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας όσο χρειαστεί».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και τη Δυτική Όχθη, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει σχεδόν όλους όσοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Πιστεύω ότι έχει απομείνει ακόμη ένας. Θα εξουδετερωθεί και αυτός. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε τρομοκρατικές οργανώσεις να εγκατασταθούν στα σύνορά του», δήλωσε.

Μετά από ερωτήσεις που δέχθηκε από δημοσιογράφους, ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης τεχνολογιών αντιμετώπισης drones πρώτου προσώπου (FPV), ενώ διέψευσε ότι στόχος της επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων», που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές: «Θα κατέβω ξανά στις εκλογές και θα νικήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post