Μπενιαμίν Νετανιάχου: Επισκέφθηκε μυστικά τα ΗΑΕ εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, σε μια επαφή που επιβεβαιώθηκε επίσημα για πρώτη φορά από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Αλ Αΐν, κοντά στα σύνορα με το Ομάν, και διήρκεσε αρκετές ώρες.

Η ισραηλινή πλευρά έκανε λόγο για «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις Ισραήλ - ΗΑΕ, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Ισραήλ - ΗΑΕ: Ενισχυμένη συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια

Σύμφωνα με πηγές, ο επικεφαλής της Μοσάντ πραγματοποίησε επανειλημμένες επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με στόχο τον συντονισμό στρατιωτικών ενεργειών και ζητημάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, οι σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται να έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020.

Τα Εμιράτα βλέπουν τη συνεργασία με το Ισραήλ ως στρατηγικό εργαλείο ενίσχυσης της επιρροής τους στην περιοχή αλλά και ως σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν ιρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη συνεργασία τους με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Παρότι η χώρα διαθέτει εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία για τον ρόλο των Εμιράτων ως παγκόσμιου οικονομικού και εμπορικού κέντρου.

Με πληροφορίες από Reuters