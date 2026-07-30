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Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Έχουμε έτοιμες τις Ειδικές Δυνάμεις εάν με συλλάβουν στο εξωτερικό»

Ο Νετανιάχου δήλωσε πως δεν θα ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, παρά την έκκληση του Μαμντάνι για τη σύλληψή του

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΑΜΝΤΑΝΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο σύλληψής του στο εξωτερικό και αποκάλυψε ότι υπάρχουν «ειδικές δυνάμεις» σε ετοιμότητα σε περίπτωση που επιχειρηθεί η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδώσει σε βάρος του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News και έρχονται λίγες ημέρες μετά την έκκληση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ το 2024.

Υπενθυμίζεται πως εάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος του Δικαστηρίου, το ένταλμα υποχρεώνει τα 124 κράτη-μέλη του να συλλάβουν τον Νετανιάχου εφόσον βρεθεί στην επικράτειά τους.

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Η απάντησή του εάν συλληφθεί

Ο παρουσιαστής Σον Χάνιτι ρώτησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αν τον απασχολεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση, για παράδειγμα λόγω ενός ιατρικού περιστατικού, σε χώρα που αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ.

«Ναι, το σκέφτομαι», απάντησε ο Νετανιάχου. «Έχουμε ειδικές δυνάμεις γύρω μας. Υπηρέτησα κι εγώ για πέντε χρόνια». Όταν ο Χάνιτι σχολίασε ότι οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε: «Ας τους δώσουμε μια νέα αποστολή».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ακυρώσει το επικείμενο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη: «Θα πάω στη Νέα Υόρκη. Θα πω την αλήθεια απέναντι σε αυτόν τον εκλεγμένο αξιωματούχο που διασπείρει το μίσος», είπε, αναφερόμενος στον δήμαρχο της πόλης, τον οποίο κατηγόρησε ότι στρέφει διαφορετικές κοινότητες της Νέας Υόρκης τη μία εναντίον της άλλης και καλλιεργεί αντισημιτισμό.

Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου τον Νοέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων η χρήση της λιμοκτονίας ως μεθόδου πολέμου και η σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως φόνο, διώξεις και άλλες απάνθρωπες πράξεις, για την περίοδο από τις 8 Οκτωβρίου 2023 έως τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει «αντισημιτικές».

Από την πλευρά του, ο Ζόχραν Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου «ανήκει στη Χάγη», υποστηρίζοντας πως πρόκειται για έναν ηγέτη που έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου. Αργότερα διευκρίνισε ότι η πόλη της Νέας Υόρκης δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να προχωρήσει σε σύλληψη, κάλεσε όμως την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν πρόκειται να συλληφθεί όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι πολεμά το Ιράν και χαρακτηρίζοντας υπεύθυνους για τη βία στην περιοχή τους ηγέτες της Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από Independent

Διεθνή

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