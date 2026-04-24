Μπενιαμίν Νετανιάχου: Διαγνώστηκε με καρκίνο προστάτη σε πρώιμο στάδιο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η ετήσια ιατρική του έκθεση δείχνει πως βρίσκεται σε «εξαιρετική φυσική κατάσταση», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι διαγνώστηκε με μικρό κακοήθη όγκο στον προστάτη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Μεταξύ άλλων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε πως ο κακοήθης όγκος αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, την ώρα που τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η έκθεση δημοσιοποιήθηκε με καθυστέρηση, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ζήτησε δίμηνη αναβολή «ώστε να μην δημοσιευτεί εν μέσω πολεμικών συνθηκών και να αποφευχθεί η εκμετάλλευσή της για προπαγάνδα». Πρόσθεσε: «Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής» και «βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Η ανάρτηση για τον καρκίνο του προστάτη

«Σήμερα δημοσιεύτηκε η ετήσια ιατρική μου έκθεση.

Ζήτησα να καθυστερήσει η δημοσίευσή της κατά δύο μήνες, ώστε να μην εκδοθεί στο αποκορύφωμα του πολέμου, προκειμένου να μην επιτρέψω στο καθεστώς του Ιράν να διαδώσει -περαιτέρω- προπαγάνδα κατά του Ισραήλ.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα:

Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Βρίσκομαι σε άριστη σωματική κατάσταση. Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως. Ευτυχώς, ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Πριν από ενάμιση χρόνο υποβλήθηκα σε επιτυχημένη επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και έκτοτε παρακολουθούμαι τακτικά.

Κατά την τελευταία εξέταση εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό εύρημα, μικρότερο του ενός εκατοστού, στον προστάτη.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι επρόκειτο για πολύ πρώιμο στάδιο κακοήθους όγκου, χωρίς καμία ένδειξη διασποράς ή μεταστάσεων.

Οι γιατροί μού εξήγησαν ότι αυτό είναι συχνό σε άτομα της ηλικίας μου και ότι υπάρχουν δύο επιλογές, να μην γίνει άμεση παρέμβαση και να περιοριστεί η αντιμετώπιση στην παρακολούθηση.

Πολλοί άνθρωποι ζουν με αυτό.

Να προχωρήσω σε θεραπεία και να αφαιρεθεί το πρόβλημα.

Με γνωρίζετε.

Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, θέλω να τον αντιμετωπίζω άμεσα.

Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Αυτό και έκανα.

Υποβλήθηκα σε στοχευμένη θεραπεία που εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα, χωρίς να αφήσει ίχνος.

Υποβλήθηκα σε λίγες σύντομες θεραπείες, διάβασα ένα βιβλίο και συνέχισα τη δουλειά μου.

Το εύρημα εξαφανίστηκε πλήρως.

Δόξα τω Θεώ, το ξεπέρασα και αυτό.

Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Hadassah Hospital στην Ιερουσαλήμ.

Από εσάς, πολίτες του Ισραήλ, έχω ένα μόνο αίτημα: Φροντίστε την υγεία σας. Να κάνετε εξετάσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των γιατρών.

Και από εδώ, παραμονή Σαββάτου, προσεύχομαι για την ανάρρωση των τραυματιών μας στο σώμα και στην ψυχή και τους στέλνω μια θερμή αγκαλιά, με ευχές για πλήρη ίαση.

Καλό Σάββατο».

Με πληροφορίες από i24news.tv