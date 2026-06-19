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Μπεν-Γκβιρ: «Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζες πρέπει να κλαίνε»

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και εκπρόσωπος της ακροδεξιάς θέλει να «καεί» ο Λίβανος, μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο 4 στρατιωτών του

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΡΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΜΠΕΝ ΓΚΒΙΡ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και εκπρόσωπος της ακροδεξιάς, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που πριν από λίγο καιρό πρωταγωνιστούσε στο βίντεο που προκάλεσε «αποτροπιασμό» του για την απαράδεκτη μεταχείριση ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα», όπως σχολίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ζητά τώρα να «καεί» ολόκληρος ο Λίβανος.

Παρά τις προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε μία συμφωνία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τερματισμός των επιθέσεων στον Λίβανο, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότο συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ο Γκβιρ, έγινε ξανά θέμα στα διεθνή media, με τις νέες δηλώσεις του.

«Με όλο το σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ σε ανάρτησή του στο X.

«Είπα στον πρωθυπουργό [Μπενιαμίν Νετανιάχου], ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζες μητέρες πρέπει να κλαίνε», συνέχισε, προσθέτοντας ότι στην περιοχή πρέπει να «ξεσπάσουμε. Να εξαλείψουμε. Να συντρίψουμε την τρομοκρατία».

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Διεθνή

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