Μπεν Γκβιρ: «Άμεση προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του πρέπει να απαντήσει στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τρεις δυτικές χώρες με την «άμεση προσάρτηση» της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ακροδεξιός υπουργός σε ανακοίνωσή του, χρησιμοποιώντας την ονομασία που δίνει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Η δήλωση του Μπεν Γκβιρ ήρθε λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση των τριών χωρών ότι αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, σε μια συντονισμένη κίνηση με στόχο, όπως υπογράμμισαν οι ηγέτες τους, την αναβίωση της προοπτικής ειρήνης και λύσης δύο κρατών. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι «η στιγμή για την αναγνώριση έχει πλέον φτάσει», ενώ οι ομόλογοί του σε Καμπέρα και Οτάβα μίλησαν για «ιστορικό βήμα» προς μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση για προσάρτηση δεν είναι καινούργια. Ο Μπεν Γκβιρ, επικεφαλής του κόμματος «Εβραϊκή Δύναμη» και ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς εταίρους της κυβέρνησης Νετανιάχου, έχει επανειλημμένα ζητήσει την επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα παραβίαζε κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και θα βάθαινε ακόμη περισσότερο την απομόνωση του Ισραήλ, τη στιγμή που δέχεται ήδη διεθνή κριτική για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα και τις παράνομες εποικιστικές δραστηριότητες στη Δυτική Όχθη.

Σημειώνεται ότι πάνω από 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή από το 1967, με περίπου 700.000 Ισραηλινούς εποίκους εγκατεστημένους σε δεκάδες οικισμούς και φυλάκια, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από τη διεθνή κοινότητα.

Η διεθνής αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις τρεις χώρες του G7 θεωρείται ιστορική, καθώς ασκεί επιπλέον πίεση στο Ισραήλ να αλλάξει στάση, την ώρα που η Ουάσινγκτον παραμένει αντίθετη σε κάθε μονομερή κίνηση αναγνώρισης.