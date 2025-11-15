Μπελούτσι, Κουστουρίτσα και Σπάικ Λι στο Βατικανό – Το μήνυμα του Πάπα στον κινηματογράφο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχτηκε σήμερα στο Βατικανό ηθοποιούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, απευθύνοντας κάλεσμα προς την κινηματογραφική κοινότητα να προασπίσει την ελπίδα, την αλήθεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα από την τέχνη.

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική σας εργασία μπορείτε να επιτελέσετε αυτό το έργο», είπε ο Ποντίφικας. «Η αυθεντικότητα της εικόνας πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι δημιουργοί και οι πρωταγωνιστές του μπορούν να το πετύχουν».

Ο Πάπας Λέων και η Κέιτ Μπλάντσετ / Φωτ: EPA

Στη συνάντηση συμμετείχαν εξέχοντα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Μόνικα Μπελούτσι, ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο Γκας Βαν Σαντ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Στεφάνια Σαντρέλι. Ο Σπάικ Λι, σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή, χάρισε στον Πάπα μια φανέλα NBA με το όνομα «Pope Leo 14», προκαλώντας χαμόγελα στην αίθουσα.

Ο Πάπας αναφέρθηκε εκτενώς και στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι κινηματογραφικές αίθουσες σε πολλές χώρες. «Οι αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, που αφαιρεί από πόλεις και γειτονιές χώρους προβολής. Πολλοί θεωρούν ότι η τέχνη και η εμπειρία του κινηματογράφου κινδυνεύουν. Καλώ τους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά αυτή την κατάσταση, αλλά να συνεργαστούν ώστε να στηριχθεί αυτή η κοινωνική και πολιτιστική αξία», τόνισε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου της Καθολικής Εκκλησίας, ενός έτους αφιερωμένου στη συγχώρεση και την πνευματική ανανέωση, το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Οι αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέοντα

Ο ποντίφικας είχε αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες και τις αγαπημένες του ταινίες: «Μια υπέροχη ζωή» του Φρανκ Κάπρα, «Η μελωδία της ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, «Συνηθισμένοι άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.

Οι επιλογές δείχνουν την προτίμησή του σε ιστορίες αισιοδοξίας, ηθικών συγκρούσεων και οικογενειακών δεσμών, στοιχεία που, όπως λένε συνεργάτες του, συνδέουν την κινηματογραφική τέχνη με την ποιμαντική του οπτική.