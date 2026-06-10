Μπέλφαστ: Ο Έλον Μασκ κατηγορείται πως «τροφοδοτεί» την αναταραχή στις ακροδεξιές διαδηλώσεις

Ο Έλον Μασκ, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, κατηγορείται ότι υποθάλπει διαιρέσεις, με αφορμή τις βίαιες ακροδεξιές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ.

Μεταξύ άλλων, ο Έλον Μασκ, κατά τη διάρκεια της νύκτας, συνέχισε να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση στο Μπέλφαστ, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως ένας 30χρονος με καταγωγή το Σουδάν, στον οποίο είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2028, κατηγορείται για απόπειρα φόνου και θα εμφανισθεί αργότερα σήμερα σε δικαστήριο.

Μπέλφαστ: Ταραχές σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις

Ταραχές ξέσπασαν χθες, Τρίτη, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να πυρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας μερικούς κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους.

Η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Άνα Τάρλεϊ δήλωσε ότι πλατφόρμες στο Ίντερνετ «διαδραματίζουν ρόλο καθοδηγώντας» τις ταραχές και υπέδειξε τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Έλον Μασκ, ως έναν από τους «κακής πίστης παράγοντες» που παροξύνουν τις εντάσεις.

Ο Έλον Μασκ ανέβασε στο X καταλόγους με τοποθεσίες στις οποίες θα μπορούσαν να γίνουν διαδηλώσεις -τους οποίους αναπαρήγαγε επίσης ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον- ενώ αναπαρήγαγε ανάρτηση του ηγέτη του σχηματισμού Restore Britain Ρούπερτ Λόου που έλεγε πως «Πρέπει να φύγουν εκατομμύρια» και συνοδευόταν από φωτογραφία του περιστατικού της επίθεσης με μαχαίρι.

Η Τάρλεϊ δήλωσε στο ραδιόφωνο των Times: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να δούμε ότι μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν ένα ρόλο καθοδήγησης αυτού του πράγματος. Και πιστεύω ότι υπάρχουν παράγοντες με κακή πίστη που συχνά βρίσκονται πολλά, πολλά μίλια μακριά. Και είναι εύκολο γι' αυτούς να υποκινήσουν αυτά τα πράγματα».

Ερωτηθείσα αν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας είναι ένας απ' αυτούς τους παράγοντες κακής πίστης, δήλωσε: «Δεν ζει στο είδος των κοινοτήτων στις οποίες βλέπουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Δεν κινδυνεύει. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι μαμάδες και οι οικογένειες και οι άνθρωποι που ζουν σ' αυτά τα σπίτια στο Μπέλφαστ και στους δρόμους της Βρετανίας».

Μπέλφαστ: «Οι διαδηλωτές εργαλειοποιούν τον φόβο»

«Έχει ευθύνη, όλοι στη δημόσια ζωή έχουν ευθύνη να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και να μην τροφοδοτούν παράπονα ή μίσος ή διχασμό ή ένταση που θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτους ανθρώπους και τις κοινότητές μας», τόνισε.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας Ναόμι Λονγκ δήλωσε ότι ταραχοποιοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει «να απομακρυνθούν από τα πληκτρολόγιά τους» μετά τη νύκτα βίας στο Μπέλφαστ.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του Radio 4 του BBC, η Λονγκ δήλωσε πως αυτοί που «χθες θα έπρεπε να προσπαθήσουν πολύ για να βρουν το Μπέλφαστ στον χάρτη» τώρα «εργαλειοποιούν τον φόβο που αισθάνονται πραγματικά οι άνθρωποι γι' αυτό που συνέβη».

«Επειδή, σε τελική ανάλυση, αν διώχνεις ανθρώπους από τα σπίτια τους με βάση τίποτε άλλο παρά το χρώμα του δέρματός τους, δεν μπορείς να το εμφανίσεις αυτό με άλλον τρόπο, είναι ρατσισμός, και αυτοί οι παράγοντες κακής πίστης πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω», δήλωσε η Λονγκ.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, έκανε επανειλημμένα αναρτήσεις στο X για τις ταραχές που βρίσκονταν σε εξέλιξη λέγοντας ότι «ξένες επιχειρήσεις καταστρέφονται στο Μπέλφαστ» και ότι σπίτια που είναι ύποπτα ότι στεγάζουν αιτούντες άσυλο «συντρίβονται από θυμωμένους ντόπιους».

Ανησυχίες εκφράσθηκαν επίσης για μηνύματα που ενθάρρυναν την αναταραχή και προωθήθηκαν επανειλημμένα στο WhatsApp.

Σ' ένα μήνυμα, που λέγεται ότι κυκλοφόρησε στη διάρκεια της νύκτας, καλούνταν άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω «να φορέσουν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη ή να συλληφθούν».

Η Τάρλεϊ δήλωσε στο Times Radio: «Καταδικάζω απολύτως αυτού του είδους τα μηνύματα. Αυτό δεν λύνει τίποτα. Αυτού του είδους τα μηνύματα είναι κάτι περισσότερο από ανεύθυνα, είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Και καλώ όλους να παραμείνουν ήρεμοι».

Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε πως οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τα εξτρεμιστικά περιεχόμενα.

Ο Ντέιβι δήλωσε μέσω του X: «Έχω τρομάξει από την αναταραχή και τη ρατσιστική βία την περασμένη νύκτα στο Μπέλφαστ. Υπερβολικά συχνά πλέον βλέπουμε εξτρεμιστές να εκμεταλλεύονται το θυμό και τη θλίψη των ανθρώπων για να διαδώσουν μίσος και βία - με τη βοήθεια διχαστικών αλγορίθμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ