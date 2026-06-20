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Μπεγκόνια Γκόμεθ: Απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία για τη σύζυγο του Πέδρο Σάντσεθ

Η Γκόμεθ θα δικαστεί για διαφθορά - Έλαβε εντολή να παραδώσει το διαβατήριό της

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ ΓΚΟΜΕΘ ΣΑΝΤΖΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
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Απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία επιβλήθηκε στην Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγο του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Γκόμεθ θα δικαστεί για διαφθορά και ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο της έδωσε εντολή να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι τη λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.

Το ίδιο μέτρο επιβάλλεται και στους άλλους δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων η συνεργάτιδα της πρωθυπουργικής κατοικίας Μονκλόα, Κριστίνα Άλβαρες, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Μπεγκόνια Γκόμεθ: Η αντίδραση της κυβέρνησης στην δικαστική εντολή

Κυβερνητικές πηγές καταγγέλλουν το μέτρο αυτό και συγκεκριμένα, καταγγέλλουν ότι «διαπιστώνεται η δίωξη, η εμμονή και η δυσανάλογη συμπεριφορά ενός δικαστή που διεξήγαγε μια προδικαστική έρευνα η οποία στερείται κάθε νομικής λογικής και βασίζεται αποκλειστικά σε πολιτικά κίνητρα».

Με πληροφορίες από ElConfidencial
 

Διεθνή

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