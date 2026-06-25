Μπαράκ Ομπάμα: Το σχόλιο για την «εμμονή» του Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, αναφέρθηκε στην «εμμονή» του Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του.

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο podcast «All the Smoke», ρωτήθηκε για τα βέλη που έχει δεχθεί κατά καιρούς από τον Αμερικανό πρόεδρο, μιλώντας για «εμμονή».

Ερωτηθείς σχετικά με τις συχνές και κατά περιπτώσεις ρατσιστικές αναφορές εις βάρος του και της οικογένειάς του, ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε: «Το θέμα είναι... κοίτα, πρέπει να τον ρωτήσεις τι είναι… Αυτή η εμμονή... Προφανώς καταλαμβάνω ένα δωμάτιο στο μυαλό του. Μια σουίτα στο μυαλό του».

«Πρώτα απ’ όλα, όταν ήμουν πρόεδρος, το τελευταίο πράγμα για το οποίο είχα χρόνο ήταν να ανησυχώ για το τι είπε κάποιος ή για το τι έκανε ο προκάτοχός μου. Αυτοί έφυγαν. Εγώ είχα δουλειά να κάνω. Η ιδέα ότι θα ανησυχούσα για κάποιον που ήρθε πριν από μένα (...) μου δείχνει κάποιον που δεν επικεντρώνεται στον αμερικανικό λαό και στο έργο που πρέπει να επιτελέσει», πρόσθεσε.

Μπαράκ Ομπάμα: «Οι ΗΠΑ ιδρύθηκαν με την υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχουν βασιλιάδες ή άρχοντες»

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρατήρησαν ορισμένες «ελαφριές σπόντες» από τον Ομπάμα για τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με αφορμή τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου και της Βιβλιοθήκης Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο.

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ρεπουμπλικανό, υπενθύμισε με έμφαση στο ακροατήριό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν πριν από 250 χρόνια με την υπόσχεση ότι «δεν θα υπάρχουν βασιλιάδες ή άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι ή υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες» και ότι: «Κανείς δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο ούτε κάτω από την προστασία του».

Με πληροφορίες από The Independent