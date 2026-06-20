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Μπαράκ Ομπάμα: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε χειρότερη θέση απ' ό,τι πριν τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο NBC ότι αμφισβήτησε τη λογική και την αιτιολόγηση του πολέμου που διεξήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ ΙΡΑΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν επιστρέψει στο σημείο όπου βρίσκονταν πριν είτε βρίσκονται «σε χειρότερη θέση» σε σχέση με την περίοδο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

«Τώρα έχουμε διεξάγει έναν πόλεμο, έχουμε ξοδέψει δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, έχουμε επιβαρύνει υπερβολικά τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Και μοιάζει σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί όπου βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ίσως μάλιστα σε λίγο χειρότερη κατάσταση», δήλωσε ο Ομπάμα σε συνέντευξή του στην εκπομπή «TODAY» του NBC.

Ο Ομπάμα μίλησε ενόψει των εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, όταν ρωτήθηκε για την άποψή του για το μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω μια κατάπαυση του πυρός. Και ελπίζω ότι θα διατηρηθεί», είπε ο Ομπάμα, ο οποίος παράλληλα αμφισβήτησε τη λογική πίσω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνησή του, «το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα».

«Αυτή η κυβέρνηση, ή μια προηγούμενη εκδοχή αυτής της κυβέρνησης, αποχώρησε από τη συμφωνία, γεγονός που οδήγησε στη συνέχεια το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερες πυρηνικές δυνατότητες», δήλωσε ο Ομπάμα.

Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά το 2018, κατά την πρώτη του θητεία. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε λεπτομερή μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμόσει η Τεχεράνη σε βάθος 25 ετών, με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση ή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Το τρέχον μνημόνιο κατανόησης δεν διευκρινίζει πλήρως το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Ο Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλλιών το βράδυ της Τετάρτης (17/6). Το έγγραφο θέτει προθεσμία 60 ημερών στους διαπραγματευτές για να καταλήξουν σε μια πιο μόνιμη συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ομπάμα δήλωσε ότι το νέο προεδρικό του κέντρο αποτελεί υπενθύμιση του πώς ήταν η Αμερική κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του.

«Νομίζω ότι αυτό ισχύει και αποτελεί υπενθύμιση του τι είναι η Αμερική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περνάμε μια περίοδο αναταραχής και πόλωσης», είπε, προσθέτοντας ότι κατανοεί πως πολλοί άνθρωποι «αισθάνονται ότι η δημοκρατία μας, οι πολιτικές μας συνήθειες και αρετές, καθώς και η κοινή μας αντίληψη για το πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον, έχουν αρχίσει να καταρρέουν».

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι χαίρεται που το κέντρο και το μουσείο υπενθυμίζουν στους ανθρώπους «όχι το παρελθόν», αλλά «αυτό που υπάρχει μέσα σε όλους μας».

«Όλοι έχουμε την ικανότητα να νιώθουμε μια πολιτική ευθύνη ώστε να διασφαλίζουμε ότι η κυβέρνησή μας λειτουργεί σωστά», είπε ο Ομπάμα. «Όλοι έχουμε ρόλο στο να διασφαλίζουμε ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι λογοδοτούν. Και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε πως αυτό είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από NBC News

Διεθνή

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